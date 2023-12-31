Es una de las piezas más versátiles del ataque tricolor y es también uno de los favoritos de Lorenzo en su esquema táctico. Su trabajo no se medirá tanto en goles y asistencias, sino más bien en el funciomaiento colectivo de la selección en fase ofensiva. Será una de nuestras principales armas en la media distancia.
El chocoano es un jugador versátil. Aunque su rol principal es el de extremo derecho, también puede desempeñarse por la izquierda y en la mitad. Es el eslabón que une a los demás volantes con el ataque. No es raro verlo recargarse hacia el centro para conectar el juego y Lorenzo lo ubica como interior o extremo según lo que le pide el partido. En clubes ha tenido más protagonismo que en la selección. De hecho, para el técnico suele ser de los primeros en ser sustituido.
Arias fue el socio de James y Díaz a lo largo de la eliminatoria. Desde que Lorenzo llegó a la selección ha sido titular indiscutible gracias a su versatilidad. Su influencia directa en goles y asistencias, comparada a la de ellos, fue menor, pues apenas registró dos asistencias y no pudo marcar. Vale aclarar que es un jugador distinto a Lucho, con menos profundidad y más asociación.
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Tras seis meses complicados en el Wolverhampton de Inglaterra, Arias regresó al que parece ser su lugar en el mundo, Brasil, tras fichar con Palemiras en una operación multimillonaria. En tierras brasileñas fue donde supo ser campeón con Fluminense, club del que es ídolo, y ahora con el Verdao tiene la misión de volver a conquistar el continente. Su carrera arrancó sin tantos reflectores y en equipos modestos como Llaneros y Patriotas, pero tras pasos favorables por América y Santa Fe, dio un salto de calidad que le permitió volverse fijo en la selección.