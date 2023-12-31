Qué se espera de él en el Mundial

El chocoano es un jugador versátil. Aunque su rol principal es el de extremo derecho, también puede desempeñarse por la izquierda y en la mitad. Es el eslabón que une a los demás volantes con el ataque. No es raro verlo recargarse hacia el centro para conectar el juego y Lorenzo lo ubica como interior o extremo según lo que le pide el partido. En clubes ha tenido más protagonismo que en la selección. De hecho, para el técnico suele ser de los primeros en ser sustituido.