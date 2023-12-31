Partidos jugados con selección: 21

Goles con

la selección: 3

Hijo de Manuel Acisclo Córdoba, delantero que marcó época en el fútbol colombiano entre los 80 y 90, Jhon siguió sus pasos y también llegó a ser profesional. Surgió en la prestigiosa cantera de Envigado. Tras un breve paso por Chiapas (México) dio el salto a Europa en 2013. Primero llegó a España, donde defendió los colores de Espanyol y Granada. Después se estableció en Alemania, donde jugó para Mainz, Colonia y Hertha. En 2021 llegó al Krasnodar ruso, del que ya es el máximo goleador histórico. En le temporada 2025/26 registró 14 goles y 5 asistencias.