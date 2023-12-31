Llega al Mundial disputando el puesto de "9" titular con Luis Javier Suárez. Su presencia garantiza una opción de referencia en ataque para la Tricolor, en la que todavía no hay una opción principal consolidada.
Colombia tiene un estilo de juego ofensivo y vertical, y en ese sistema, Córdoba representa una pieza clave, ya que al ser un delantero centro con un biotipo fuerte, se puede ubicar como principal referencia física en ataque. Su altura (188 cm) y potencia lo hacen ideal para luchar con los defensores rivales y ganar duelos. Aunque Lorenzo ha probado varios atacantes, todavía ninguno ha llenado sus expectativas, por lo que el chocoano todavía tiene margen para ganarse ese puesto.
Córdoba tuvo un proceso difícil en las eliminatorias, pues fue criticado tras fallar oportunidades claras, entre ellas una contra Ecuador en la que el portero ya estaba vencido. Sin embargo, en las últimas dos jornadas se reivindicó marcando goles, uno contra Bolivia y otro en la goleada 6-3 sobre Venezuela. En total, acumula 19 partidos con Lorenzo entre eliminatorias, Copa América y amistosos, con seis goles.
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Hijo de Manuel Acisclo Córdoba, delantero que marcó época en el fútbol colombiano entre los 80 y 90, Jhon siguió sus pasos y también llegó a ser profesional. Surgió en la prestigiosa cantera de Envigado. Tras un breve paso por Chiapas (México) dio el salto a Europa en 2013. Primero llegó a España, donde defendió los colores de Espanyol y Granada. Después se estableció en Alemania, donde jugó para Mainz, Colonia y Hertha. En 2021 llegó al Krasnodar ruso, del que ya es el máximo goleador histórico. En le temporada 2025/26 registró 14 goles y 5 asistencias.