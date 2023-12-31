Partidos jugados con selección: 40

Goles con

la selección: 3

Su regularidad lo mantiene como uno de los colombianos más cotizados de la Serie A. Con Bologna es una pieza clave y hace un año hizo historia con el equipo al conquistar la Copa de Italia. También supo jugar la Champions con el equipo emilioromañol, hito no menor al tratarse de un equipo mediano de Italia. Debutó como profesional en Deportivo Cali, donde duró poco tiempo debido a que el Genk de Bélgica quedó maravillado con sus condiciones hace unos ocho años. Desde 2022 juega para Bologna y podría dar un salto a un equipo más competitivo tras el Mundial.