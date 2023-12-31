Se espera que sea el compañero de Dávinson Sánchez en la zaga central de la tricolor durante el Mundial. Lucumí luce fijo en la convocatoria final por su perfil zurdo y su misión será anclar una defensa que no puede permitirse errores ante rivales de altísimo nivel competitivo como Portugal.
Es el central de mayor confianza del cuerpo técnico, tanto así que fue el segundo jugador de toda la selección que más minutos sumó en la última eliminatoria sudamericana. Su perfil zurdo -es el único de los centrales citados por Lorenzo que tiene a la izquierda como su pierna hábil- le permite complementarse con Dávinson Sánchez. Sabe salir jugando y ha sido cotizado por varios equipos de primer nivel en Europa.
El vallecaucano es el único central zurdo natural en una posición que históricamente ha carecido de ese perfil. Es el compañero habitual de Dávinson Sánchez en la zaga. Sale limpio con el balón, lee bien las líneas de presión y es dominante en el juego aéreo.
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Su regularidad lo mantiene como uno de los colombianos más cotizados de la Serie A. Con Bologna es una pieza clave y hace un año hizo historia con el equipo al conquistar la Copa de Italia. También supo jugar la Champions con el equipo emilioromañol, hito no menor al tratarse de un equipo mediano de Italia. Debutó como profesional en Deportivo Cali, donde duró poco tiempo debido a que el Genk de Bélgica quedó maravillado con sus condiciones hace unos ocho años. Desde 2022 juega para Bologna y podría dar un salto a un equipo más competitivo tras el Mundial.