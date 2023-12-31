Se espera que sea el lateral izquierdo titular y uno de los jugadores más desequilibrantes por banda, aunque llega con la incertidumbre de la lesión muscular en el aductor sufrida a pocas semanas del torneo.
El vallecuacno es un lateral clásico con vocación ofensiva que amplía el campo, desborda con velocidad y centra desde la banda. Siempre que estuvo bien en lo físico fue titular indiscutible. Su perfil zurdo y su entendimiento con Luis Díaz por la misma banda lo han ocnvertido en una pieza clave del esquema. Si entre ambos hay química, el costado izquierdo puede convertirse en un lugar de solucioines para el combinado nacional.
Fue el lateral izquierdo de referencia durante el proceso clasificatorio. Aportó consistencia defensiva y proyección ofensiva. Su mayor contratiempo fue la irregularidad física, pues las lesiones lo sacaron de fechas puntuales, obligando a Lorenzo a recurrir a Déiver Machado o Álvaro Angulo como alternativas. No obstante, ninguna de esas opciones generó el mismo nivel de confianza.
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Mojica acumula una carrera extensa en el fútbol español con pasos por Rayo Vallecano, Valladolid, Girona, Atalanta, Elche, Villarreal y más de 100 partidos en LaLiga antes de llegar a Mallorca, su actual equipo. Su mejor etapa fue en Elche y Villarreal, con los que se consolidó como uno de los laterales más completos de la escena ibérica. En la última temporada fue titular habitual en un equipo que, a pesar de mostrar destellos, no pudo mantener la categoría.