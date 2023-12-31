Partidos jugados con selección: 43

Goles con

la selección: 3

Mojica acumula una carrera extensa en el fútbol español con pasos por Rayo Vallecano, Valladolid, Girona, Atalanta, Elche, Villarreal y más de 100 partidos en LaLiga antes de llegar a Mallorca, su actual equipo. Su mejor etapa fue en Elche y Villarreal, con los que se consolidó como uno de los laterales más completos de la escena ibérica. En la última temporada fue titular habitual en un equipo que, a pesar de mostrar destellos, no pudo mantener la categoría.