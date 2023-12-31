Se espera que sea un opción diferencial desde el banco de suplentes o como interior. Ha hecho parte del proceso desde que arrancó y recuperó la plena confianza del técnico de la tricolor.
Los niveles de James Rodríguez y Jhon Arias no le han permitido hacerse con un lugar entre los inicialistas. Lorenzo lo valora por su capacidad de romper líneas en espacios reducidos y su polivalencia para actuar como mediapunta o extremo. Su competencia directa es Juan Fernando Quintero, quien suele ingresar para cumplir un rol similar, el de potenciar a los delanteros con pases claves.
Con el paso de las jornadas ssu presencia en la cancha disminuyó y apenas disputó siete partidos en la eliminatoria. En las últimas fechas permaneció en el banquillo, por lo que parecía que perdía su lugar entre los convocados, pero tras llegar a Flamengo encontró el nivel que le permitió volver a las filas del combinado nacional.
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El año pasado llegó a Flamengo tras varios años en Rusia, donde visitió los colores de CSKA y Dinamo. Con el Mengão conquistó la Copa Libertadores 2025 y la liga brasileña. A pesar de ser un actor secundario en la selección, con el gigante carioca ha tenido bastante continuidad, tanto así que, en partidos jugados e influencia ofensiva, tiene una mejor actualidad a nivel de clubes que James Rodríguez y Juanfer Quintero. Aunque surgió en Millonarios, su verdadera explosión se dio en River Plate de Argentina.