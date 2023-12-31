Partidos jugados con selección: 22

Goles con

la selección: 3

El año pasado llegó a Flamengo tras varios años en Rusia, donde visitió los colores de CSKA y Dinamo. Con el Mengão conquistó la Copa Libertadores 2025 y la liga brasileña. A pesar de ser un actor secundario en la selección, con el gigante carioca ha tenido bastante continuidad, tanto así que, en partidos jugados e influencia ofensiva, tiene una mejor actualidad a nivel de clubes que James Rodríguez y Juanfer Quintero. Aunque surgió en Millonarios, su verdadera explosión se dio en River Plate de Argentina.