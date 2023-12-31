Partidos jugados con selección: 7

Goles con

la selección: 3

Su carrera como profesional arrancó cuando todavía era adolescente con Deportivo Pereira. Tras un breve paso por América se estableció en España. Pasó por Huesca, Getafe y Mallorca, antes de registrar una experienca con Watford en la Premier League de Inglaterra. Después se marchó a la MLS para ser campeón y figura con Columbus Crew. Ese rendimiento le abrió nuevamente las puertas de LaLiga a la que volvió el año pasado tras firmar con Real Betis. En el club andaluz registra 20 goles en 54 partidos.