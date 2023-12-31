Sumara como revulsivo gracias a su movilidad, desequilibrio y capacidad para ofrecer variantes ofensivas.
El Cucho ha sido uno de los delanteros más intermitentes dentro del proceso, pero su versatilidad ofensiva terminó dándole espacio en la lista final. Puede actuar como “9”, segundo delantero e incluso partir desde la banda, algo valioso en sistemas flexibles. Aporta movilidad constante, asociaciones en corto y capacidad para salir del área a participar en la construcción. A diferencia de otros atacantes más físicos, ofrece pausa y creatividad en el último tercio.
Lorenzo nunca lo consolidó como pieza principal, pero sí encontró en él una alternativa distinta para modificar contextos ofensivos durante los partidos. Apenas estuvo convocado en cuatro partidos de la eliminatoria y solo vio acción en dos de ellos, uno como titular.
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Su carrera como profesional arrancó cuando todavía era adolescente con Deportivo Pereira. Tras un breve paso por América se estableció en España. Pasó por Huesca, Getafe y Mallorca, antes de registrar una experienca con Watford en la Premier League de Inglaterra. Después se marchó a la MLS para ser campeón y figura con Columbus Crew. Ese rendimiento le abrió nuevamente las puertas de LaLiga a la que volvió el año pasado tras firmar con Real Betis. En el club andaluz registra 20 goles en 54 partidos.