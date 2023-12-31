Partidos jugados con selección: 8

Goles con

la selección: 3

Debutó como profesional en el desaparecido Universitario de Popayán y comenzó a llamar la atención en Alianza Petrolera antes de consolidarse en la liga colombiana como jugador de América de Cali. Llegó al fútbol argentino tras firmar con Talleres de Córdoba en 2024. Su buen rendimiento le permitió llegar esta temporada al Athletico Paranaense. En Brasil no tardó en adaptarse y logró el nivel que le permitió meterse en la lista de 26.