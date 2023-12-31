Aportará a la tricolor con equilibrio, recuperación y orden táctico en la mitad de la cancha.
El volante vallecaucano es valorado por el cuerpo técnico tricolor como un pivote marcador valioso por su agresividad para recuperar, la disciplina táctica y la capacidad para cubrir amplios sectores del campo. Puede actuar como pivote único o acompañando a un interior más ofensivo, ofreciendo equilibrio y respaldo defensivo. Su actualidad terminó impulsándolo por encima de Kevin Castaño.
Portilla fue convocado a nueve partidos de la eliminatoria. Disputó cinco encuentros y en dos de ellos fue titular. Lorenzo mantuvo confianza en su perfil defensivo y en su capacidad para sostener el equilibrio del equipo desde el banco o desde el pitazo inicial cuando Lerma no estuvo disponible.
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Debutó como profesional en el desaparecido Universitario de Popayán y comenzó a llamar la atención en Alianza Petrolera antes de consolidarse en la liga colombiana como jugador de América de Cali. Llegó al fútbol argentino tras firmar con Talleres de Córdoba en 2024. Su buen rendimiento le permitió llegar esta temporada al Athletico Paranaense. En Brasil no tardó en adaptarse y logró el nivel que le permitió meterse en la lista de 26.