Partidos jugados con selección: 47

Goles con

la selección: 3

Formado en la prestigiosa cantera de Envigado. Juanfer ha tenido pasos por Europa en equipos como Pescara, Porto y Rennes. Sin embargo, su etapa más exitosa fue en Argentina. Con River Plate se hizo histórico con el gol a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018. Luego También brilló con el Racing de Avellaneda, con el que conquistó la Sudamericana en 2024. En contraste, sus pasos recientes por el fútbol colombiano, con los colores de Junior y América, estuvieron lejos de cumplir con las expectativas. Actualmente en River tiene continuidad, aunque no es un titular habitual y tendrá que buscar equipo cuando termine el Mundial..