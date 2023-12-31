En esta cita orbital Juanfer se perfila como el comodín creativo de Lorenzo. Es un jugador capaz de desequilibrar un partido desde el banquillo con su magia zurda e inventiva única. Será su tercera Copa del Mundo.
Es el relevo natural de James Rodríguez en el esquema de Néstor Lorenzo. Su capacidad para romper líneas es una de sus principales virtudes, pero por lo que más destaca es por su pegada, sobre todo en las acciones de balón parado. Un tiro libre al borde del área siempre genera expectativa. En partidos abiertos, Quintero puede abrir la puerta a una sociedad especial con James, dado que ambos comparten características de juego y visión creativa en el mediocampo que se pueden complementar si el contexto lo permite.
Juanfer fue convocado a 12 partidos de la eliminatoria. Vio acción en seis de ellos y en apenas uno fue inicialista. Marcó dos goles y brindó dos asistencias. Su participación se dio sobre todo como relevo de James. Demostró que su zurda sigue intacta con un golazo de tiro libre contra Uruguay.
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Formado en la prestigiosa cantera de Envigado. Juanfer ha tenido pasos por Europa en equipos como Pescara, Porto y Rennes. Sin embargo, su etapa más exitosa fue en Argentina. Con River Plate se hizo histórico con el gol a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018. Luego También brilló con el Racing de Avellaneda, con el que conquistó la Sudamericana en 2024. En contraste, sus pasos recientes por el fútbol colombiano, con los colores de Junior y América, estuvieron lejos de cumplir con las expectativas. Actualmente en River tiene continuidad, aunque no es un titular habitual y tendrá que buscar equipo cuando termine el Mundial..