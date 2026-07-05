Jürgen Klopp está muy cerca de ser el nuevo director técnico de Alemania

Jürgen Klopp es presentado como el nuevo "Director Global de Fútbol" de Red Bull. Foto: AFP - KERSTIN JOENSSON

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Cuatro días después de la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció el viernes 3 de julio que estaba en “conversaciones” con Jürgen Klopp para reemplazar a Julian Nagelsmann, quien dimitió como seleccionador de la Mannschaft.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, había prometido el martes 30 de julio un análisis tras la eliminación en penales contra Paraguay, y parece que la evaluación ha sido rápida.

El jueves 2 de julio hubo una reunión de tres horas en la sede de la DFB y los dirigentes ofrecieron a Nagelsmann una indemnización de salida de EUR siete millones a cambio de su dimisión, según los medios alemanes. El viernes, el entrenador de 38 años aceptó la propuesta.

La presión en el país germano para poner fin al mandato de Nagelsmann en el banquillo era fuerte. El exentrenador de RB Leipzig y Bayern Munich no disponía de la inmunidad del campeón del mundo en 2014, Joachim Löw, quien sí sobrevivió al fiasco de 2018, cuando Alemania quedó eliminada en la fase de grupos.

Para reemplazar a Nagelsmann “la dirección de la DFB va ahora a iniciar conversaciones con Jürgen Klopp. Éste ya ha comunicado que estaba dispuesto, en principio, a asumir el cargo”, explicó la federación.

Tercer fracaso de Alemania en mundiales

En Norteamérica 2026, Alemania volvió a caer antes de octavos de final por tercera Copa del Mundo consecutiva tras Rusia 2018 y Catar 2022, tres humillaciones que han hecho palidecer a la tetracampeona del mundo.

En busca de recuperar la gloria pasada, la DFB ha priorizado a Klopp. Así, a falta de un acuerdo definitivo, el nativo de Stuttgart será el próximo seleccionador alemán en busca de una “reestructuración” total.

A sus 59 años, el puesto de seleccionador de Alemania supondría para Klopp el mayor desafío de su larga carrera en los banquillos, la cual está plagada de éxitos deportivos que le han valido una imagen de ganador, todo fundamentado en su enorme virtud de sacar el máximo rendimiento de sus jugadores.

Luego de pasar por el Mainz (2001-2008) y el Borussia Dortmund (2008-2015), donde ganó la Bundesliga en 2011 y 2012 y alcanzó la final de la UEFA Champions League 2013, Klopp se fue a Inglaterra y pasó casi una década como entrenador de Liverpool.

En Anfield logró la Champions League 2019 y un año después conquistó la Premier League, poniendo fin a una sequía de 30 años sin campeonato para los Reds.

Alemania no puede perder más tiempo

Klopp anunció su salida del Liverpool en enero de 2024 y abandonó el puesto a final de esa temporada, tras nueve años en el club inglés. Desde el 1 de enero de 2025 trabaja para el grupo multipropiedad Red Bull como director mundial de fútbol, asesorando en los diferentes clubes que posee el conglomerado austríaco de bebidas energéticas.

Según el medio alemán Sky, Klopp dispone de un acuerdo verbal para dejar sus funciones en Red Bull en caso de una propuesta de la DFB para el puesto de seleccionador.

Actualmente se encuentra en Estados Unidos ejerciendo como comentarista para Magenta TV, emisora oficial del Mundial 2026 en Alemania.

En ese rol, se le pidió que comentase la alineación presentada por Nagelsmann para el partido contra Curazao y respondió que él habría dispuesto un equipo diferente y bromeó diciendo que el joven entrenador estaba a cargo “por ahora”, una declaración por la que fue criticado.

En caso de aceptar el puesto, no tendrá tiempo que perder: su primera convocatoria debería llegar en septiembre para los cuatro partidos de Liga de Naciones contra Países Bajos, Grecia, por partida doble, y Serbia.

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