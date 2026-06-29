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La Copa del Mundo siempre es mucho más que fútbol

Este torneo es la excusa perfecta para conocer un poco más del planeta con una pelota como medio. Este certamen siempre nos deja historias que nos recuerdan por qué se trata del evento deportivo más grande de todos.

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Daniel Bello
Daniel Bello
29 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Vozinha, portero de Cabo Verde, la selección sorpresa del Mundial.
Vozinha, portero de Cabo Verde, la selección sorpresa del Mundial.
Foto: EFE - SAM WASSON

Cada cuatro años el mundo encuentra una excusa para mirarse a los ojos. El Mundial es fútbol, sí, pero también es una feria de acentos, canciones y banderas compartiendo el mismo espacio. Sí, los resultados importan, también los goleadores y las hazañas deportivas, pero además regresamos siempre por las historias que nacen alrededor de la pelota en este magno evento.

El torneo nos permite asomarnos a países que quizás nunca visitaremos y descubrir costumbres ajenas que, durante 90 minutos, no se sienten extrañas. El fútbol se convierte en...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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