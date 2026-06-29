La Copa del Mundo siempre es mucho más que fútbol

Vozinha, portero de Cabo Verde, la selección sorpresa del Mundial. Foto: EFE - SAM WASSON

Cada cuatro años el mundo encuentra una excusa para mirarse a los ojos. El Mundial es fútbol, sí, pero también es una feria de acentos, canciones y banderas compartiendo el mismo espacio. Sí, los resultados importan, también los goleadores y las hazañas deportivas, pero además regresamos siempre por las historias que nacen alrededor de la pelota en este magno evento.

El torneo nos permite asomarnos a países que quizás nunca visitaremos y descubrir costumbres ajenas que, durante 90 minutos, no se sienten extrañas. El fútbol se convierte en...