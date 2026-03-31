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La Copa Mundial de Fútbol 2026 termina de armar su mesa con los repechajes

Este martes se completa el listado de 48 invitados con seis llaves que definirán los últimos boletos rumbo a Estados Unidos, México y Canadá. Habrá cuatro duelos europeos y dos intercontinentales.

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Daniel Bello
Daniel Bello
31 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
La Copa Mundial de Fútbol es la máxima competición a nivel de selecciones.
La Copa Mundial de Fútbol es la máxima competición a nivel de selecciones.
Foto: EFE - Bernd Weissbrod

Si consideramos al Mundial como el plato fuerte, los partidos de este martes serían el aperitivo de esa fiesta en la que ya casi están todos los invitados. Solo faltan seis nombres para completar el grupo de 48 selecciones que competirán en Estados Unidos, México y Canadá 2026. En juego están los últimos boletos del evento deportivo más importante del planeta.

El repechaje aparece como esa última puerta abierta antes de cerrar el salón. Seis llaves, seis finales. Cuatro pertenecen al camino europeo y dos son intercontinentales. Las primeras...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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