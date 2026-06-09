Irán denuncia bloqueo de entradas para sus hinchas a días de debutar en el Mundial

La selección de fútbol de Irán tendrá su campamento sede en Tijuana, México. Foto: Instagram: teammellifootball

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La Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) denunció este martes que le fue bloqueado el acceso al paquete de entradas que la FIFA reserva para cada selección participante. Según el organismo persa, la medida impide que los aficionados iraníes puedan acompañar a su equipo durante la fase de grupos del Mundial de Fútbol.

”Esto ocurre a pesar de que muchos aficionados al fútbol iraníes, confiando en el proceso anunciado oficialmente, ya habían hecho los preparativos necesarios para asistir a los partidos”, expresó la FFIRI en un comunicado oficial en el que señalaba que privar a los espectadores de asistir al evento iba en contra de su espíritu deportivo.

En el documento también expresaron su preocupación sobre presiones externas desde la política que pudieron derivar en el bloqueo. “Este hecho plantea serias dudas sobre la injerencia de consideraciones ajenas al deporte y de carácter político en la organización del mayor evento futbolístico del mundo”.

De acuerdo con la reglamentación de la FIFA, cada federación participante recibe el 8% de las entradas disponibles para los partidos de su selección. Ese cupo puede ser distribuido o revendido entre sus aficionados, garantizando así la presencia de seguidores de ambos equipos en las tribunas.

La FFIRI no especificó en su comunicado quién había tomado la decisión de retener las entradas, pero instó a la FIFA a adherirse a “los principios de neutralidad, equidad y las normas establecidas”.

Más choques entre Irán y EE.UU. en el marco del Mundial

No se trata del primer encontronazo entre Irán y Estados Unidos en la antesala de esta Copa del Mundo. En los últimos días, 15 integrantes de la delegación iraní, entre los que figuran funcionarios de su cuerpo técnico y directivos, tuvieron problemas para ingresar al país norteamericano por cuestiones relacionadas con sus visados.

Otra consecuencia de las tensiones entre ambos países fue la imposibilidad del Team Meli de establecer una base de operaciones en territorio estadounidense. Ante ese panorama, la selección iraní decidió instalarse en Tijuana, ciudad mexicana ubicada en la frontera, desde donde afrontará toda su participación en la fase inicial.

La logística del equipo será particular durante el torneo. Según explicó Mehdi Alavi, portavoz de la federación, la delegación viajará en vuelos chárter a las ciudades sede de cada encuentro. El grupo llegará un día antes del debut y dos días antes de los siguientes compromisos para luego regresar a México.

Las dificultades tienen origen en una relación diplomática marcada por décadas de tensiones políticas. Estados Unidos e Irán mantienen desacuerdos sobre asuntos regionales, programas militares y sanciones económicas. Durante este año, la situación se agravó por la escalada de conflictos en Oriente Medio y el aumento de las fricciones bilaterales.

El pasado 28 de febrero, en medio de la escalada de violencia, el ejército de EE.UU. en conjunto con el de Israel llevó a cabo un bombardeo en Teherán en el que murió el ayatolá Ali Jamenei, la máxima autoridad iraní. Las tensiones entre ambos países nunca antes habían alcanzado un punto tan crítico.

Ese contexto llegó a poner en duda la participación iraní en la Copa del Mundo. En medio de las controversias extradeportivas, Irán se prepara para debutar el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en Los Ángeles, y cerrará su participación en el Grupo F el 26 de junio contra Egipto en Seattle.

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