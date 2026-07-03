Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La Ghana de Carlos Queiroz: el nuevo laberinto que quiere complicar a Colombia en el Mundial

La selección afronta hoy un duelo clave en su aspiración de llegar a los octavos de final de la Copa del Mundo. ¿Qué esperar del partido?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
03 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
Carlos Queiroz, el estratega de la selección de Ghana.
Carlos Queiroz, el estratega de la selección de Ghana.
Foto: EFE - EDUARDO LIMA

Colombia está lista para una nueva encrucijada: otro bloque bajo, férreo y cerrado, que intentará cerrarle los caminos a gol y anularle cualquier inspiración en el partido que hoy se juega a las 8:30 p.m. (con transmisión del Gol Caracol).

Lo que pasó contra Uzbekistán y RD Congo ahora será un desafío todavía más incómodo: Ghana. El objetivo son los octavos, pero el rival no lo pondrá fácil. Los africanos no tienen un equipo de grandes secuencias ofensivas ni de dominio territorial, pero sí uno diseñado para resistir, cerrar caminos y...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

PremiumEE

La SEDE de El Espectador

la SEDE

Carlos Queiroz

Queiroz

Colombia vs Ghana

Colombia - Ghana

Ghana

Ghana - Colombia

Partido Selección Colombia

Selección Colombia

Partido Mundial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.