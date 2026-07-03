La Ghana de Carlos Queiroz: el nuevo laberinto que quiere complicar a Colombia en el Mundial

Carlos Queiroz, el estratega de la selección de Ghana. Foto: EFE - EDUARDO LIMA

Colombia está lista para una nueva encrucijada: otro bloque bajo, férreo y cerrado, que intentará cerrarle los caminos a gol y anularle cualquier inspiración en el partido que hoy se juega a las 8:30 p.m. (con transmisión del Gol Caracol).

Lo que pasó contra Uzbekistán y RD Congo ahora será un desafío todavía más incómodo: Ghana. El objetivo son los octavos, pero el rival no lo pondrá fácil. Los africanos no tienen un equipo de grandes secuencias ofensivas ni de dominio territorial, pero sí uno diseñado para resistir, cerrar caminos y...