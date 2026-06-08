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La incidencia del Mundial en la segunda vuelta presidencial

Análisis de los efectos que tiene nuevamente que una segunda vuelta presidencial se dé en medio de la Copa del Mundo, la fiesta más importante del fútbol.

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Jaime Humberto Silva C. - Especial para El Espectador
08 de junio de 2026 - 08:18 p. m.
Puesto de votación en Corferias, preconteo y escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales 2018 segunda vuelta.
Puesto de votación en Corferias, preconteo y escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales 2018 segunda vuelta.
Foto: Cristian Garavito

En junio de 2014 coincidieron dos pulsos nacionales: la definición presidencial en segunda vuelta y el mejor mundial de fútbol que recuerde el país. Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga se enfrentaron en el balotaje el 15 de junio cuando el país apenas despertaba del éxtasis que produjo el triunfo 3-0 frente a Grecia en el Mundial Brasil 2014. Cuatro días después, el triunfo fue contra Costa de Marfil con marcador de 2-1, goles de James y Juanfer. La pregunta vuelve ahora, con otra campaña y otro contexto: ¿puede el Mundial alterar el...

Por Jaime Humberto Silva C. - Especial para El Espectador

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