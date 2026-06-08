La incidencia del Mundial en la segunda vuelta presidencial

Puesto de votación en Corferias, preconteo y escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales 2018 segunda vuelta. Foto: Cristian Garavito

En junio de 2014 coincidieron dos pulsos nacionales: la definición presidencial en segunda vuelta y el mejor mundial de fútbol que recuerde el país. Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga se enfrentaron en el balotaje el 15 de junio cuando el país apenas despertaba del éxtasis que produjo el triunfo 3-0 frente a Grecia en el Mundial Brasil 2014. Cuatro días después, el triunfo fue contra Costa de Marfil con marcador de 2-1, goles de James y Juanfer. La pregunta vuelve ahora, con otra campaña y otro contexto: ¿puede el Mundial alterar el...