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La línea de tiempo de la tricolor: así ha sido el camino de Colombia en los Mundiales

Desde los años en que nuestro país ni siquiera tenía selección hasta la clasificación a Norteamérica 2026, este es un recorrido por cada eliminatoria.

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Daniel Bello
Daniel Bello
07 de junio de 2026 - 11:28 a. m.
Jugadores de la selección de Colombia durante el Mundial de Italia 1990.
Jugadores de la selección de Colombia durante el Mundial de Italia 1990.

La historia de Colombia en los Mundiales no se limita a las seis veces que disputó la fase final y la séptima que está a días de comenzar. También está marcada por largos periodos de ausencia, eliminatorias frustradas, clasificaciones agónicas y generaciones que quedaron a las puertas de cumplir el sueño. Es un recorrido que refleja la evolución misma del fútbol colombiano.

Desde una época en la que el país ni siquiera tenía selección nacional hasta convertirse en protagonista de algunos momentos icónicos en las Copas del Mundo, el camino de...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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