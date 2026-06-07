La línea de tiempo de la tricolor: así ha sido el camino de Colombia en los Mundiales

Jugadores de la selección de Colombia durante el Mundial de Italia 1990.

La historia de Colombia en los Mundiales no se limita a las seis veces que disputó la fase final y la séptima que está a días de comenzar. También está marcada por largos periodos de ausencia, eliminatorias frustradas, clasificaciones agónicas y generaciones que quedaron a las puertas de cumplir el sueño. Es un recorrido que refleja la evolución misma del fútbol colombiano.

Desde una época en la que el país ni siquiera tenía selección nacional hasta convertirse en protagonista de algunos momentos icónicos en las Copas del Mundo, el camino de...