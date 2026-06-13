La selección de Inglaterra sufrió robo antes de su debut en el Mundial 2026

Jugadores de la selección de fútbol de Inglaterra, una de las candidatas en el Mundial 2026. Foto: EFE - TOMS KALNINS

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La selección de Inglaterra sufrió un inesperado contratiempo mientras prepara su estreno en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los Three Lions denunciaron el robo de parte de su equipamiento de entrenamiento durante el traslado entre sus centros de concentración, a pocos días de su primer partido en el torneo.

El incidente fue revelado en principio por el Daily Mail, uno de los principales diarios británicos, y después fue confirmado por las autoridades de Kansas City. Entre los elementos sustraídos figuran botas de fútbol, balones oficiales del Mundial, equipos de análisis táctico y otros implementos fundamentales para las labores diarias del cuerpo técnico inglés.

La investigación sigue abierta y ya produjo las primeras actuaciones de las autoridades. “Estamos investigando un posible robo de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City esta noche con artículos faltantes. La investigación continúa”, informó el Departamento de Policía de Kansas City en un comunicado oficial.

El robo se produjo durante el traslado del material desde West Palm Beach, en Florida, hasta el Swope Soccer Village, complejo deportivo ubicado en Kansas City que servirá como base de operaciones de Inglaterra durante la fase de grupos de la cita orbital. Allí permanecerá el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Los ingleses afrontan el campeonato con la ilusión de conquistar nuevamente la Copa del Mundo, un trofeo que solo han levantado una vez en su historia. Aquella consagración llegó en 1966, cuando fueron anfitriones del torneo y derrotaron a Alemania Occidental en la final disputada en Wembley.

Pese al inconveniente logístico, los Three Lions continúan enfocados en su debut mundialista. Inglaterra abrirá su participación el próximo 17 de junio frente a Croacia, en un compromiso correspondiente al Grupo L que se disputará en el Dallas Stadium, escenario conocido comercialmente como el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El encuentro representa una prueba exigente para el conjunto británico, que se medirá a uno de los seleccionados más competitivos de Europa en los últimos años. La intención de los dirigidos por Tuchel es comenzar con una victoria que les permita dejar atrás rápidamente el incidente ocurrido durante los días previos al torneo.

Después de enfrentar a Croacia, Inglaterra continuará su recorrido en el Grupo L contra Ghana. Ese compromiso está programado para el 23 de junio en el Gillette Stadium de Boston, mientras que su tercera y última presentación en la fase de grupos será el 27 de junio frente a Panamá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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