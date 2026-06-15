La selección de Túnez despidió a su entrenador, Sabri Lamouchi, en pleno Mundial

Sabri Lamouchi durante el partido de este domingo entre Suecia y Túnez. Foto: AFP - JULIO CESAR AGUILAR

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La selección de Túnez se quedó sin entrenador en plena Copa del Mundo tras perder 5-1 con Suecia en su estreno. Lo inusual no es solo el despido de su director técnico Sabri Lamouchi, sino su momento, pues las Águilas de Cartago todavía tienen dos partidos por disputar en la fase de grupos.

Los goles de Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svandberg amargaron el debut de la nación africana, que apenas se reportó en el marcador gracias a un cabezazo de Omar Rekik.

Lamouchi dejó de ser el timonel del conjunto norteafricano tras la contundente goleada encajada en el debut de la primera fecha del Grupo F, disputado en Monterrey, México. Ese resultado fue el detonante definitivo para que la Federación Tunecina de Fútbol tomara la drástica decisión de prescindir de sus servicios de inmediato.

El estratega llegó al cargo en enero de 2026, como reemplazo de Sami Trabelsi tras la eliminación en la Copa Africana de Naciones. En apenas cinco partidos al mando, Lamouchi registró una victoria, un 1-0 sobre Haití en un amistoso,. También sumó un empate y tres derrotas, para un balance insuficiente que precipitó su salida antes de tiempo.

La Federación Tunecina de Fútbol ya tiene claro el camino a seguir para encarar lo que le resta en el Mundial. Mondher Kebaier quedará como técnico interino para encarar los dos compromisos restantes del Grupo F, ante Japón y Países Bajos. Anis Boujelbene se sumará al plantel como asistente.

Este era el segundo Mundial de Lamouchi como entrenador. El primero lo vivió en Brasil 2014, torneo en el que dirigió a Costa de Marfil y tampoco logró superar la primera ronda. Los Elefantes arrancaron bien la fase de grupos tras vencer a Japón, pero no pudieron avanzar luego de caer con Colombia y Grecia.

No es la primera vez que Túnez toma una decisión así de drástica en una Copa del Mundo. En Francia 1998, el polaco Henryk Kasperczak fue despedido después de las derrotas sufridas en los dos primeros encuentros del torneo. Ali Selmi, su asistente, asumió las riendas del plantel para el último compromiso.

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