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La súplica de Gianni Infantino: “por favor, hablemos de fútbol”

El ítalo-suizo atendió a la prensa en la antesala de la inauguración del Mundial, que será hoy desde las 12 del mediodía con transmisión de Caracol TV, el Gol Caracol y ditu. A la defensiva, el máximo dirigente del fútbol pidió dejar de lado los problemas que han rodeado la previa de la Copa del Mundo y enfocarse en la pelota.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
11 de junio de 2026 - 04:23 a. m.
Gianni Infantino, en la presentación final del Mundial 2026.
Gianni Infantino, en la presentación final del Mundial 2026.
Foto: EFE - ISAAC ESQUIVEL

El portavoz de la FIFA que acompañaba a Gianni Infantino saludó a la prensa. Sin embargo, su jefe, el mandamás de toda la Copa del Mundo, lo frenó en seco cuando el hombre ya se había lanzado al agua. “¡Por favor! Que saludo tan frío”, lo regañó el presidente. “¡Vamos de nuevo!”, le dijo enseguida. Y con una risita mínima, como aguantándose la pena, lo intentó de nuevo. La escena dio pena ajena, pues cuando terminó de hablar, Infantino, con una sonrisa de oreja a oreja, aplaudió mirando al público que tenía en frente, pero el silencio de los...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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Álamo(88990)Hace 11 minutos
Por allá dicen infantinadas, por acá jesurunadas. Allá quienes gustan de que los traten como a las pelotas...
GONZALO CARREÑO R.(02bph)Hace 1 hora
Lo que quiere es hablar de plata, lo demás no le importa. Cero moral y mucha corrupción.
Alvaro Gomez(63032)Hace 1 hora
Y de la corrupcion en la fifa que? Colombia por supuesto presente con la FCF .
GUSTAVO ZUÑIGA(27904)Hace 2 horas
Pero lo que no dice Infantino, es que con Trump solo habalaron de engocios, negocios, negocios, sin importarles la discriminación , el racismo, los jugadores de futbol y el futbol mismo. Hipócrita. hablando de lucha antiracista en Europa y arrodillándose al al facista de Trump.
Juan Felipe Carrillo Gáfaro(66878)Hace 5 horas
Ahora sí hablemos de fútbol cuando Infantino lo politizó y convirtió en un negocio redondo. Qué hipocresía! Por fortuna el fútbol como deporte es más que la FIFA.
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