La súplica de Gianni Infantino: “por favor, hablemos de fútbol”

Gianni Infantino, en la presentación final del Mundial 2026. Foto: EFE - ISAAC ESQUIVEL

El portavoz de la FIFA que acompañaba a Gianni Infantino saludó a la prensa. Sin embargo, su jefe, el mandamás de toda la Copa del Mundo, lo frenó en seco cuando el hombre ya se había lanzado al agua. “¡Por favor! Que saludo tan frío”, lo regañó el presidente. “¡Vamos de nuevo!”, le dijo enseguida. Y con una risita mínima, como aguantándose la pena, lo intentó de nuevo. La escena dio pena ajena, pues cuando terminó de hablar, Infantino, con una sonrisa de oreja a oreja, aplaudió mirando al público que tenía en frente, pero el silencio de los...