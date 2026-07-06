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Lamine Yamal quiere que Cristiano tenga su último baile 

Españoles y portugueses, en la que podría ser una final adelantada, competirán por un lugar en cuartos. Este podría ser el último partido de CR7 en un Mundial o, a la vez, una de las noches más épicas de su carrera. 

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
06 de julio de 2026 - 01:45 p. m.
Cristiano Ronaldo, en el partido entre Portugal y Croacia.
Cristiano Ronaldo, en el partido entre Portugal y Croacia.
Foto: EFE - EDUARDO LIMA

En más de una redacción debió quedar escrita, a mitad de semana pasada, la crónica del adiós de Cristiano Ronaldo a los Mundiales. Portugal estuvo al borde del abismo frente a Croacia y necesitó de un partido lleno de polémicas, en el que la tecnología terminó siendo decisiva, para mantenerse con vida. El que se despidió fue Luka Modric.

Cristiano, en cambio, esquivó la bala y tendrá una oportunidad más. Quizás la última. Porque el portugués sabe que cada minuto que juega en esta Copa del Mundo puede ser el definitivo de una carrera...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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