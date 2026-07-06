Lamine Yamal quiere que Cristiano tenga su último baile 

Cristiano Ronaldo, en el partido entre Portugal y Croacia. Foto: EFE - EDUARDO LIMA

En más de una redacción debió quedar escrita, a mitad de semana pasada, la crónica del adiós de Cristiano Ronaldo a los Mundiales. Portugal estuvo al borde del abismo frente a Croacia y necesitó de un partido lleno de polémicas, en el que la tecnología terminó siendo decisiva, para mantenerse con vida. El que se despidió fue Luka Modric.

Cristiano, en cambio, esquivó la bala y tendrá una oportunidad más. Quizás la última. Porque el portugués sabe que cada minuto que juega en esta Copa del Mundo puede ser el definitivo de una carrera...