25 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Lo que debe saber de los repechajes al Mundial 2026: cómo funciona y quiénes los disputan
Formato nuevo, más equipos y una última oportunidad para jugar el Mundial 2026. Le explicamos de la A a la Z quiénes y cómo se juegan los repechajes a la próxima Copa del Mundo.
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