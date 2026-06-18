Lo que dejó la primera fecha de fase de grupos del Mundial

Jugadores de Colombia este miércoles 17 de junio, al final del partido del grupo K del Mundial 2026 contra Uzbekistán, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, México. Foto: EFE - Isaac Esquivel

Queremos seguir viendo partidos, pero no queremos a su vez que se nos vaya acabando el Mundial. Anoche, con el partido entre Colombia y Uzbekistán, que terminó 3-1 a favor del combinado nacional con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, finalizó la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

A pesar de los problemas que persisten a nivel social, de las polémicas —unas resueltas y otras imposibles de lograrse—, de los imaginarios y prejuicios, el Mundial, como cada cuatro años,...