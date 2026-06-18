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Lo que dejó la primera fecha de fase de grupos del Mundial

Este es el balance de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 y los inesperados resultados que han dejado al mundo desconcertado.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
18 de junio de 2026 - 02:00 p. m.
Jugadores de Colombia este miércoles 17 de junio, al final del partido del grupo K del Mundial 2026 contra Uzbekistán, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, México.
Jugadores de Colombia este miércoles 17 de junio, al final del partido del grupo K del Mundial 2026 contra Uzbekistán, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, México.
Foto: EFE - Isaac Esquivel

Queremos seguir viendo partidos, pero no queremos a su vez que se nos vaya acabando el Mundial. Anoche, con el partido entre Colombia y Uzbekistán, que terminó 3-1 a favor del combinado nacional con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, finalizó la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

A pesar de los problemas que persisten a nivel social, de las polémicas —unas resueltas y otras imposibles de lograrse—, de los imaginarios y prejuicios, el Mundial, como cada cuatro años,...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

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