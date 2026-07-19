Los protagonistas de la final: Messi, cara a cara con el heredero de su legado

La final soñada entre España y Argentina: duelo de estrellas Foto: Agencias EFE – AFP

Aunque muchos lo quisieran, cuando se hizo el sorteo del Mundial, nadie podía asegurar que Argentina y España llegarían hasta la final. Era lógico pensar que no ocurriría. En un torneo de 48 selecciones, con 104 partidos y un camino plagado de favoritos, la probabilidad de que precisamente ambas selecciones, las dos campeonas continentales, terminaran frente a frente era mínima. Pero había un motivo todavía más improbable para imaginar este partido: que Lionel Andrés Messi y Lamine Yamal se encontraran en una final de la Copa del Mundo. El...