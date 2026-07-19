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Los protagonistas de la final: Messi, cara a cara con el heredero de su legado

El astro argentino se verá las caras con quien está liderando el recambio generacional en Barcelona. Ambos se vieron las caras en 2007, cuando el genio de Rosario despuntaba en Barcelona y la nueva estrella era apenas un bebé. Este domingo se vuelven a ver las caras.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de julio de 2026 - 02:43 p. m.
La final soñada entre España y Argentina: duelo de estrellas
La final soñada entre España y Argentina: duelo de estrellas
Foto: Agencias EFE – AFP

Aunque muchos lo quisieran, cuando se hizo el sorteo del Mundial, nadie podía asegurar que Argentina y España llegarían hasta la final. Era lógico pensar que no ocurriría. En un torneo de 48 selecciones, con 104 partidos y un camino plagado de favoritos, la probabilidad de que precisamente ambas selecciones, las dos campeonas continentales, terminaran frente a frente era mínima. Pero había un motivo todavía más improbable para imaginar este partido: que Lionel Andrés Messi y Lamine Yamal se encontraran en una final de la Copa del Mundo. El...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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