Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los récords de Norteamérica 2026: Mbappé, Messi, Rodri y las marcas históricas del Mundial

La cita orbital en Canadá, Estados Unidos y México dejó marcas memorables que reescribieron la historia del fútbol de selecciones. Hubo quienes brillaron en su último baile y otros que apenas escribieron los primeros capítulos de sus leyendas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
22 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Kylian Mbappé, Lionel Messi y Rodri Hernández.
Kylian Mbappé, Lionel Messi y Rodri Hernández.
Foto: Agencias EFE – AFP

Se acabó la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, como era de esperarse, nos dejó hitos deportivos que los fanáticos de la estadística y las conversaciones de pasillo van a remorar cada tanto. Los récords rotos nos demostraron a veces que nunca es tarde y en otras que mucho no necesariamente es suficiente.

Uno de los mejores jugadores de este certamen fue el francés Kylian Mbappé, quien escribió en grande gracias a su capacidad goleadora. Protagonizó junto a Messi una intensa batalla por la bota de oro no solo del certamen,...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Mbappé

Lionel Messi

Rodri

Messi

Kylian Mbappé

Mundial de Fútbol

Mundial 2026

Cristiano

Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Gilberto Mora

Eloy Room

Craig Gordon

Dick Advocaat

Just Fontaine

Miroslav Klose

Michael Olise

#PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.