Los récords de Norteamérica 2026: Mbappé, Messi, Rodri y las marcas históricas del Mundial

Kylian Mbappé, Lionel Messi y Rodri Hernández.
Foto: Agencias EFE – AFP
Se acabó la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, como era de esperarse, nos dejó hitos deportivos que los fanáticos de la estadística y las conversaciones de pasillo van a remorar cada tanto. Los récords rotos nos demostraron a veces que nunca es tarde y en otras que mucho no necesariamente es suficiente.
Uno de los mejores jugadores de este certamen fue el francés Kylian Mbappé, quien escribió en grande gracias a su capacidad goleadora. Protagonizó junto a Messi una intensa batalla por la bota de oro no solo del certamen,...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
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