Qué se espera de él en el Mundial

El guajiro destaca como un extremo izquierdo de perfil cambiado que cuenta con una gran destreza tanto en el uno contra uno como picando al espacio. Su gran control de balón, ya sea para controlar o conducir y gambetear, se suma a su versatilidad a la hora de definir, virtudes que lo convierten en un atacante letal. No vive pegado a la banda, baja a defender, sabe filtrar cuando la jugada lo amerita e incluso puede actuar como un delantero centro si el esquema se lo exige. Ha mejorado su criterio para distinguir las jugadas en las que debe apostar por la jugada individual y en cuáles pasar.