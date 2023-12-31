El que podría considerarse como el mejor momento de la carrera del guajiro coincide con su estreno en Copas del Mundo. Su abanico de recursos con el balón enamoraron a una nueva generación de hinchas, por lo que los reflectores, tanto de propios como de extraños, estarán puestos sobre él cuando suene el pitazo inicial. Norteamérica puede ser un nuevo escalón en su consolidación como ídolo nacional.
El guajiro destaca como un extremo izquierdo de perfil cambiado que cuenta con una gran destreza tanto en el uno contra uno como picando al espacio. Su gran control de balón, ya sea para controlar o conducir y gambetear, se suma a su versatilidad a la hora de definir, virtudes que lo convierten en un atacante letal. No vive pegado a la banda, baja a defender, sabe filtrar cuando la jugada lo amerita e incluso puede actuar como un delantero centro si el esquema se lo exige. Ha mejorado su criterio para distinguir las jugadas en las que debe apostar por la jugada individual y en cuáles pasar.
No hubo otro jugador en la tricolor que tuviera más minutos que Luis Díaz en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, dato que lo respalda como el jugador más importante para Lorenzo en la ruta rumbo a Norteamérica. Con siete goles fue también el máximo artillero colombiano en esta clasificatoria, quedando a un gol de Lionel Messi, goleador de estas eliminatorias sudamericanas.
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Lucho llegó a Alemania recién para esta temporada y jugó como si llevara años en la Bundesliga. Junto a Harry Kane y Michael Olise integró uno de los tridentes más temidos de toda Europa. Con Bayern Múnich registró 26 goles y 22 asistencias en 50 partidos, datos que hacen de esta campaña la mejor de su carrera en términos de producción ofensiva. Ha estado a la altura del reto, tal y como ha hecho en sus otros clubes: Liverpool, Porto y Junior. Con todos ha sido campeón.