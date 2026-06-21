Luis Díaz, el orgullo de mi pueblo

Luis Díaz fue la figura de Colombia en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán.
Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA
En Colombia hay días que vale la pena recordar y hay otros que preferimos dejar guardados bajo llave en la memoria. Tenemos días en los que nos sentimos orgullosos de nuestros colores y están los que nos cambian para siempre. Y por supuesto también hay Díaz, con zeta al final, que son capaces de unirnos a todos en un grito de gol.
Entre tantos Díaz que hay dentro de nuestras fronteras, Luis Fernando es por mucho el más querido en este momento. A los vallenateros les sonará Diomedes o a los televidentes Róbinson, pero Lucho, dada la coyuntura...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
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