Luis Díaz, el orgullo de mi pueblo

Luis Díaz fue la figura de Colombia en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán. Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

En Colombia hay días que vale la pena recordar y hay otros que preferimos dejar guardados bajo llave en la memoria. Tenemos días en los que nos sentimos orgullosos de nuestros colores y están los que nos cambian para siempre. Y por supuesto también hay Díaz, con zeta al final, que son capaces de unirnos a todos en un grito de gol.

Entre tantos Díaz que hay dentro de nuestras fronteras, Luis Fernando es por mucho el más querido en este momento. A los vallenateros les sonará Diomedes o a los televidentes Róbinson, pero Lucho, dada la coyuntura...