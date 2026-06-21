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Luis Díaz, el orgullo de mi pueblo

El guajiro, la figura de Colombia en lo que va del Mundial, puede presumir de muchas cosas, entre ellas el poner a Barrancas, su municipio natal, en el mapa internacional.

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Daniel Bello
Daniel Bello
21 de junio de 2026 - 05:37 p. m.
Luis Díaz fue la figura de Colombia en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán.
Luis Díaz fue la figura de Colombia en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán.
Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

En Colombia hay días que vale la pena recordar y hay otros que preferimos dejar guardados bajo llave en la memoria. Tenemos días en los que nos sentimos orgullosos de nuestros colores y están los que nos cambian para siempre. Y por supuesto también hay Díaz, con zeta al final, que son capaces de unirnos a todos en un grito de gol.

Entre tantos Díaz que hay dentro de nuestras fronteras, Luis Fernando es por mucho el más querido en este momento. A los vallenateros les sonará Diomedes o a los televidentes Róbinson, pero Lucho, dada la coyuntura...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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