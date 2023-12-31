Qué se espera de él en el Mundial

El magdalenense es un delantero centro puro con un olfato goleador afinado. Sabe leer el área para saber dónde van a caer los rebotes y también sabe donde posicionarse para quedar a un toque de mandar la pelota al fondo de la red. Su carrera ha sido de un ascenso lento pero constante que lo ha llevado a ser hoy un delantero más completo, con versatilidad a la hora de rematar y con une regularidad en frente del arco que resulta envidiable. Es más finalizador que generador.