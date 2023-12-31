Cuando Radamel Falcao García dejó de ser parte de la selección de Colombia nos quedamos huérfanos de un delantero centro matador de clase mundial. Varios nombres trataron de llenar ese vacío en los últimos años pero ninguno lo logró. La búsqueda nos llevó hasta Suárez. Este Mundial nos dirá si debemos seguir buscando o si encontramos al que era.
El magdalenense es un delantero centro puro con un olfato goleador afinado. Sabe leer el área para saber dónde van a caer los rebotes y también sabe donde posicionarse para quedar a un toque de mandar la pelota al fondo de la red. Su carrera ha sido de un ascenso lento pero constante que lo ha llevado a ser hoy un delantero más completo, con versatilidad a la hora de rematar y con une regularidad en frente del arco que resulta envidiable. Es más finalizador que generador.
Suárez puso un pie y medio en la lista de 26 cuando en la última fecha de las eliminatorias, cuando Colombia, ya clasificada, venció a Venezuela 6-3 con cuatro goles suyos. Convirtió un partido sin mayor trascendencia en una jornada recórd. Tras esa carta de presentación se convirtió en la principal referencia de la selección en el área rival.
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Tras varios años en España, sobre todo en el ascenso, a Suárez le llegó por fin la oportnuidad de brillar en la élite europea con el Sporting de Lisboa y se aferró a ella. No se asustó con el desafío y hoy es el segundo jugador con más goles en el Viejo Continente si sumamos todas las competencias. Llega al Mundial con 28 goles en 32 partidos disputados. Un promedio de gol tremendo. Aquel muchacho que dejó Leones hace más de una década hoy es el mejor delantero que tiene Colombia.