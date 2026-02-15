Más de 30 emociones en solo 90 minutos: la copa que obsesiona al mundo

El trofeo de la Copa del Mundo ya está en Bogotá. Foto: EFE - Danny Alveal

La nariz inquieta de Pickles, un collie mestizo de asombroso pelaje blanco y negro, lo llevó hasta un arbusto. A pocas cuadras de su casa, al sur de Londres, el perro encontró un tesoro. Era 1966. En un par de meses se iba a celebrar el Mundial de Fútbol, pero desde hacía una semana la capital de Inglaterra estaba conmocionada por el robo del trofeo: la famosa Copa Jules Rimet. Para resolver el caso, la policía dispuso de cientos de oficiales. Todos estaban abocados a la búsqueda del objeto más preciado de la FIFA, que había llevado su torneo...