Más de 30 emociones en solo 90 minutos: la copa que obsesiona al mundo

A pocos meses para que empiece el Mundial, Colombia recibe en Corferias, entre domingo y lunes, el trofeo de la Copa del Mundo. Esta es la historia de la joya de la FIFA, la obsesión de millones de hinchas que sueñan con que su país se convierta en la mejor selección del planeta.

Fernando Camilo Garzón
15 de febrero de 2026 - 02:17 p. m.
El trofeo de la Copa del Mundo ya está en Bogotá.
Foto: EFE - Danny Alveal

La nariz inquieta de Pickles, un collie mestizo de asombroso pelaje blanco y negro, lo llevó hasta un arbusto. A pocas cuadras de su casa, al sur de Londres, el perro encontró un tesoro. Era 1966. En un par de meses se iba a celebrar el Mundial de Fútbol, pero desde hacía una semana la capital de Inglaterra estaba conmocionada por el robo del trofeo: la famosa Copa Jules Rimet. Para resolver el caso, la policía dispuso de cientos de oficiales. Todos estaban abocados a la búsqueda del objeto más preciado de la FIFA, que había llevado su torneo...

