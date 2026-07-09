¿Mbappé se pierde la semifinal del Mundial? Esto se sabe de su lesión

Kylian Mbappé, figura de la selección de Francia y segundo máximo goleador histórico de los Mundiales. Foto: AFP - FRANCK FIFE

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La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 dejó una gran preocupación. Kylian Mbappé abandonó este jueves el terreno de juego con molestias físicas el triunfo 2-0 sobre Marruecos, en Boston, y encendió las alarmas en el cuerpo técnico francés a pocos días de disputar un nuevo partido decisivo.

El resultado fue positivo para los bleus, que se instalaron entre las cuatro mejores selecciones del torneo por tercera edición consecutiva. Sin embargo, la clasificación terminó con un sabor agridulce, ya que su máxima estrella no pudo completar el encuentro tras resentirse físicamente en los minutos finales.

Mbappé venía siendo la figura del duelo contra los marroquíes. A pesar de errar un penalti en la primera mitad, en la segunda abrió el marcador con un remate bien colocado lejos del alcance del portero Yassine Bounou y después asistió a Ousmane Dembélé. Los dos goles ocurrieron en un lapso de cinco minutos, entre los minutos 60 y 65.

La estrella del Real Madrid, sin embargo, sintió una molestia física sobre el minuto 75, cuando se acostó sobre el círculo central y de inmediato pidió el cambio. Jean-Philippe Mateta ingresó en su lugar para encarar el desenlace del compromiso. Mbappé fue visto después con hielo sobre el pie derecho.

Didier Deschamps intentó transmitir tranquilidad al referirse a la situación en rueda de prensa. El seleccionador francés explicó que Mbappé sufrió una molestia en el tobillo. También habló sobre Manu Koné, al señalar que salió porque “había recibido un golpe en la rodilla y tenía algo de calambres”.

Mbappé ha sido la principal figura de Francia durante esta Copa del Mundo. El delantero con pasado en Mónaco y PSG suma ocho goles, los mismos que Lionel Messi, liderando la lucha por la Bota de Oro. Además, aparece como uno de los máximos candidatos a quedarse con el Balón de Oro del torneo, reservado para el mejor jugador.

Si finalmente no puede contar con él, Deschamps tendría varias alternativas. La primera sería desplazar a Ousmane Dembélé desde la banda hacia el centro del ataque, función que desempeña habitualmente en el PSG. Otra posibilidad es apostar por Jean-Philippe Mateta, un delantero centro más clásico, al igual que Marcus Thuram.

Por lo pronto, Mbappé dispone de cuatro días para recuperarse y comprobar si puede competir al máximo nivel durante los entrenamientos. Francia volverá a jugar el martes 14 de julio en el estadio de Dallas, donde disputará la primera semifinal contra el ganador de la llave entre España y Bélgica.

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