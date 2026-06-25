Mbappé vs. Haaland, radiografía de un duelo generacional en la Copa del Mundo

Mbappé y Haaland son dos de los mejores jugadores del mundo. Foto: Hecho con inteligencia artificial, bajo supervición humana

“Ahora mismo no me importa mucho; ya estamos clasificados, así que no me preocupa. Quizá nos ganen e incluso ganen el torneo”. La respuesta de Erling Haaland descolocó a los periodistas que lo esperaban en la zona mixta. Le acababan de preguntar por el esperado duelo frente a Francia y por el cara a cara con Kylian Mbappé, uno de los partidos más atractivos de toda la fase de grupos del Mundial. Mientras el planeta fútbol cuenta las horas para ese enfrentamiento, el delantero noruego prefirió mirar hacia otro lado. Quizá buscaba rebajar la...