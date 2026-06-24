Messi cumplió años en pleno Mundial 2026: así fue la celebración

Lionel Messi viene de anotarle un doblete a Austria en la segunda fecha del Mundial 2026. Foto: EFE - Kenneth Fernandez

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En la jornada en que arrancó la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, la selección argentina se tomó un momento de este miércoles para dedicárselo a su capitán, Lionel Andrés Messi, quien celebró su cumpleaños 39 en plena concentración mundialista.

Messi publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece abrazado con varios integrantes del plantel frente a un pastel decorado con los colores celeste y blanco y dos velas formando el número 39. “Arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, escribió el capitán junto a la fotografía.

Varios compañeros le dedicaron mensajes, entre ellos Julián Álvarez, quien dijo: “A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos!¡Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz!”

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) informó que la celebración dentro de la concentración argentina en Kansas City tuvo un ingrediente extra y fue que los cocineros Antonia Farías y Diego Iacovone, quienes también cumplen años este 24 de junio, fueron celebrados al igual que el 10 albiceleste.

En la foto que posteó la AFA del festejo aparecían los 26 jugadores usando camisetas personalizadas con momentos de cada uno vividos con Messi. Es habitual que el astro argentino celebre su cumpleaños con sus compañeros de la selección ya que por estas fechas se suelen llevar a cabo competencias como el Mundial y la Copa América.

¿Qué sigue para Argentina en el Mundial 2026?

Argentina volverá a la cancha el próximo sábado 27 de junio contra Jordania en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 9:00 p.m. (hora colombiana). La misión de la albiceleste bajo el mando de Lionel Scaloni es defender el título conquistado en Catar 2022 y tienen una nómina que les permite soñar con logarlo.

La albiceleste lidera el Grupo J con puntaje perfecto, seis unidades, luego de vencer a Argelia y Austria. El primer lugar de la zona ya está asegurado, pero el equipo no quiere desaprovechar la oportunidad de cerrar la fase de grupos con nueve puntos de nueve posibles.

Messi, quien es el máximo goleador del Mundial 2026 y también el máximo anotador histórico de todas las Copas del Mundo, con 18 tantos, lleva cinco goles en apenas dos partidos —un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria— y aún tiene por delante el duelo ante Jordania para agrandar todavía más su leyenda en el plano estadístico.

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