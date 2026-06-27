Messi llegó a 19 goles en mundiales y Argentina cerró la fase de grupos con pleno de puntos

Lionel Messi marcó el 3-1 definitivo con el que Argentina venció a Jordania en la tercera fecha de la fase de grupos. Foto: EFE - Mariscal

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Argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con un pleno de puntos perfecto. La selección albiceleste, defensora del título obtenido en Catar 2022, venció 3-1 a Jordania en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y ratificó este sábado con autoridad su condición de favorita en la presente edición del torneo.

Los reflectores de la noche volvieron a apuntar hacia Lionel Messi, aunque el astro argentino fue uno de los grandes ausentes del primer tiempo. Lionel Scaloni decidió darle algo de descanso a su capitán desde el arranque y lo ingresó en la última media hora. A pesar de no tener tantos minutos no tardó en dejar su huella, pues se reportó en el marcador.

El tanto de Messi, quien cumplió recién 39 años, llegó con una jugada que sorprendió a todos en el estadio. El rosarino cobró un tiro libre enviando el balón por debajo de la barrera con una precisión quirúrgica; el portero jordano Yaazeed Abulaila no tuvo ninguna posibilidad de reaccionar y quedó estático.

Con ese gol, Leo acumuló 19 tantos en Copas del Mundo, cifra que lo deja a tres por encima de su más inmediato perseguidor. El francés Kylian Mbappé, quien al igual que ya retirado goleador alemán Miroslav Klose comparten el segundo lugar de la historia con 16 anotaciones en torneos mundialistas.

La Argentina que jugó sin Messi

Antes del ingreso de Messi, el encargado de abrir el marcador fue Giovani Lo Celso, quien también lo hizo en una jugada de balón parado. Su remate de tiro libre al minuto 16 encontró el ángulo superior izquierdo de la portería jordana, sin que el guardameta jordano pudiera mover un solo músculo.

Argentina estiró la ventaja al minuto 31 cuando Marcos Senesi sufrió una falta dentro del área rival, luego de que un defensor intentara despejar el balón y lo golpeara en el rostro con la punta del pie. Desde los doce pasos asumió la responsabilidad Lautaro Martínez, quien engañó al portero para poner el 2-0 parcial.

Parecía que la victoria iba a ser puro trámite, pero Jordania encontró el descuento y puso fin a la racha invicta del Dibu Martínez en esta cita orbital. Mousa Al Tamari apareció por detrás de la defensa para marcar el 2-1 y darle un tanto de honor a los jordanos en lo que fue un buen movimiento colectivo del equipo asiático.

Luego llegó el turno de Messi en la cancha. Con el astro rosarino sobre el terreno de juego, además de estirar la ventaja, Argentina administró con calma el paso de los minutos. La selección Jordania no propuso mucho más en el complemento y el partido se fue cerrando sin mayores sobresaltos.

Ahora la selección albiceleste se prepara para enfrentar a Cabo Verde, una de las mayores sorpresas de este Mundial, en los dieciseisavos de final. El duelo se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido está programado para las 5:00 p.m. y contará con transmisión de DirecTV Sports.

Austria y Argelia también clasificaron

Austria y Argelia protagonizaron un partido vibrante en Kansas City que terminó 3-3, un resultado que sirvió a ambas selecciones para avanzar a la siguiente ronda. Los europeos clasificaron como segundos del Grupo J por diferencia de gol, mientras que los norafricanos fueron uno de los mejores terceros del torneo.

El equipo europeo se adelantó al minuto 28 gracias a un gol de Marko Arnautovic, quien recibió un centro de David Alaba. No tardó mucho Argelia en reaccionar, pues al cierre del primer tiempo, Rafik Belghali firmó un golazo tras una gran jugada individual dentro del área para empatar el partido al filo del descanso.

Austria retomó la ventaja en el segundo tiempo con un remate en primer toque de Marcel Sabitzer al minuto 55, quien recibió un pase brillante dentro del área y clavó el balón en el primer palo para el 2-1. Sin embargo, Argelia respondió al minuto 60 con un tanto de Riyad Mahrez que volvió a nivelar las acciones y mantuvo el suspenso en Kansas City.

Parecía que habían firmado el empate y el público se los reprochó con silbidos. No obstante, Riyad Mahrez rompió líneas con una diagonal tras un estupendo pase de Houssem Aouar y en el minuto 93 definió ante la salida del portero para poner el 3-1 a favor de los zorros del desierto, dejando a Austria al borde de la eliminación en el último suspiro del tiempo reglamentario.

Sin embargo, los austriacos adelantaron sus líneas en la última jugada del partido y encontraron petroleo. Michael Gregoritsch bajó con la cabeza un balón que se iba y Sasha Kalajdzic apareció entre los centrales para firmar el 3-3 definitivo con un frentazo efectivo. El resultado perjudicó a Irán, que necesitaba un ganador en este partido para avanzar.

La selección persa necesitaba cualquier resultado que no fuera un empate entre austriacos y argelinos para para clasificar como uno de los mejores terceros. Sin embargo, ese gol de Kalajdzic lo dejó fuera del torneo de manera curiosamente invicta, pues los iraníes sumaron un punto en cada una de sus presentaciones en la fase de grupos.

Austria será el rival de España en los dieciseisavos de final. El duelo se jugará el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con inicio a la 1:00 p.m.. Por su parte, Argelia medirá fuerzas con Suiza el jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver, con la pelota rodando a partir de las 9:00 p.m..

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