México, cielito lindo, canta y no llores: así se vivió la inauguración del Mundial 2026

Así fue la celebración de la selección mexicana con el gol de Julián Quiñones. Foto: EFE - José Méndez

¡Primeros instantes del Mundial! No habían pasado ni 30 segundos del partido y los mexicanos ya se sentían en una nube. Iban sobrados. Sudáfrica, desde la previa, no les parecía rival. Y por eso, desde el arranque, los más de 80.000 aficionados que llegaron al Azteca bajaron desde la tribuna el “ole”. Para su fortuna, fue un buen presagio. La confianza de la hinchada, que asistió a su templo en marejada, la respondió enseguida Julián Quiñones. Naturalizado entre los locales, el colombiano recibió en el área, regateó a un...