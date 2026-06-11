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México, cielito lindo, canta y no llores: así se vivió la inauguración del Mundial 2026

Por fin empezó el Mundial 2026 de Norteamérica. El Estadio Ciudad de México, a reventar, disfrutó del triunfo de su selección entre rancheras y vítores. Afuera, en el perímetro del recinto, mientras tanto, la tensión entre los manifestantes y la fuerza pública fue imposible de evitar. Ahora, por delante, tendremos 37 días de puro fútbol.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
11 de junio de 2026 - 11:12 p. m.
Así fue la celebración de la selección mexicana con el gol de Julián Quiñones.
Así fue la celebración de la selección mexicana con el gol de Julián Quiñones.
Foto: EFE - José Méndez

¡Primeros instantes del Mundial! No habían pasado ni 30 segundos del partido y los mexicanos ya se sentían en una nube. Iban sobrados. Sudáfrica, desde la previa, no les parecía rival. Y por eso, desde el arranque, los más de 80.000 aficionados que llegaron al Azteca bajaron desde la tribuna el “ole”. Para su fortuna, fue un buen presagio. La confianza de la hinchada, que asistió a su templo en marejada, la respondió enseguida Julián Quiñones. Naturalizado entre los locales, el colombiano recibió en el área, regateó a un...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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Atenas (06773)Hace 6 horas
Cierto, Fernando. Q’ los troncos del seleccionado mexicano le hayan ganado a otros selección q’ clasificó sin pena ni gloria no es pa ninguna gran celebración, y apenas por míseros 2-0, pero como los “manitos” se bailan hasta un muerto- tan pocas son sus alegrías- ya tienen motivo ahí guardado pa resignarse con tan intrascendente victoria. Atenas
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