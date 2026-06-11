México le da la bienvenida al Mundial 2026 entre fiestas y protestas: ¿qué está pasando?

Estadio Azteca. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

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Los aficionados al fútbol cuentan las horas para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves en México. Sin embargo, la fiesta deportiva estará acompañada por una serie de protestas sociales convocadas por distintos colectivos, que buscan aprovechar la atención mundial para visibilizar sus reivindicaciones.

El balón comenzará a rodar a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio Azteca, cuando México y Sudáfrica disputen el partido inaugural del torneo. Será el comienzo del Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.

La edición de 2026 también marcará un hito al ser la primera organizada conjuntamente por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Para los mexicanos, además, representa el regreso de la máxima cita del fútbol a su territorio, luego de haber sido anfitriones en 1970 y 1986.

La antesala del torneo ha estado marcada por diversas polémicas, entre ellas el elevado costo de las entradas, las dificultades para obtener visados de ingreso a Estados Unidos y las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Oriente Medio, que llevaron a Irán a trasladar su campo base de Arizona a Tijuana.

A partir de ahora, el protagonismo intentará quedarse en la cancha, donde selecciones como España, liderada por Lamine Yamal; Portugal, con Cristiano Ronaldo; y Francia, encabezada por Kylian Mbappé, buscarán destronar a la Argentina de Lionel Messi, vigente campeona del mundo.

Una inauguración en medio de protestas

La ceremonia inaugural contará con la participación del tenor italiano Andrea Bocelli, quien interpretará el himno oficial del Mundial, “DNA”, una composición que mezcla ópera y música electrónica. Además, Shakira estrenará “Dai Dai” junto al artista nigeriano Burna Boy, regresando al escenario mundialista 16 años después del éxito de “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que no asistirá a la inauguración, aunque aseguró que la jornada transcurrirá “en paz”, pese a las movilizaciones que han afectado la capital durante los últimos días.

México es considerado el país más futbolero de los tres anfitriones y el Estadio Azteca sigue siendo un símbolo del deporte. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo definió recientemente como una “catedral del fútbol”, “bendecida por los dioses” de este deporte.

Una encuesta publicada esta semana reveló que solo el 35 % de los mexicanos confía en que la selección nacional pueda realizar una gran campaña. El combinado azteca nunca ha superado los cuartos de final en una Copa del Mundo.

Polémica en el Mundial de la FIFA 2026

La competición también se desarrolla en medio de tensiones políticas entre México y Estados Unidos, además del malestar social generado por los altos precios de las entradas, que han dejado fuera de los estadios a buena parte de las clases populares.

Desde hace más de una semana, docentes de primaria y secundaria mantienen protestas para exigir mejoras salariales y pensionales. A ellos se sumarán familiares de personas desaparecidas y otros colectivos sociales, con la intención de movilizarse hacia el Estadio Azteca durante la jornada inaugural.

Sheinbaum calificó estas manifestaciones como una “provocación” para generar imágenes de represión durante el Mundial y afirmó que su gobierno no caerá en ese escenario. La mandataria tenía previsto seguir el torneo desde las pantallas gigantes instaladas en el Zócalo de Ciudad de México, aunque la presión de las protestas podría afectar incluso la apertura del Fan Fest.

A las controversias también se sumó el problema de los visados para ingresar a Estados Unidos. El Comité Nacional de Aficionados de Costa de Marfil denunció que muchos seguidores de la selección africana no lograron obtener la autorización necesaria para viajar al Mundial.

“Estados Unidos fue claro con nosotros diciéndonos que no quería ver a nuestros aficionados”, lamentó Julien Kouadio Adonis, presidente de la organización.

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