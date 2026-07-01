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México vs. Ecuador, en vivo: siga aquí el partido del anfitrión en los 16avos de final

México tiene una deuda con su historia: llegar a ese bendito quinto partido, mientras que Ecuador viene envalentonado tras vencer a Alemania.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
01 de julio de 2026 - 12:35 a. m.
Santiago Giménez de México y Enner Valencia de Ecuador previo al duelo entre ambas selecciones en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Santiago Giménez de México y Enner Valencia de Ecuador previo al duelo entre ambas selecciones en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Foto: AFP - JARED C. TILTON RODRIGO BUENDIA
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Aunque este partido no representa la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026, es una oportunidad histórica para México de avanzar a ese esquivo quinto partido, que por cambios en el formato, ahora es el de octavos de final. De cualquier manera, este es el partido para la selección mexicana. No solo porque es uno de los anfitriones, sino también por el rival al frente.

Ecuador hizo una discreta fase de grupos, perdiendo 1-0 con Costa de Marfil (eliminado en 16avos de final por Noruega) y empatando 0-0 contra Curazao. Sin embargo, se reivindicó ante su gente y ante su expectativa venciendo 2-1 a Alemania (eliminado por penales frente a Paraguay). Una victoria, la más importante de su historia en Copas del Mundo, que lo clasificó a la segunda ronda.

Sin embargo, ahora todo comienza de cero y seguramente el Estadio Azteca de la Ciudad de México será un hervidero que los sudamericanos deberán sortear para no dejarse llevar por la condición de local de los norteamericanos. Sin duda un cotejo que puede dejar muchas conclusiones sobre el presente del fútbol de ambas confederaciones de fútbol.

Minuto a minuto de México vs. Ecuador en el Mundial 2026

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¿A qué hora y dónde ver el partido?

  • Fecha: martes 30 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Azteca de Ciudad de México
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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