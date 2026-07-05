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México vs. Inglaterra, en vivo: el partido inicia una hora más tarde por lluvia

Uno de los anfitriones de Norteamérica 2026 quiere hacer historia y volver a los cuartos de final de un mundial tras 40 años de ausencia.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de julio de 2026 - 11:24 p. m.

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Méxicanos dentro del Estadio Azteca mientras se produce un tormenta eléctrica previo al duelo por los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio.
Méxicanos dentro del Estadio Azteca mientras se produce un tormenta eléctrica previo al duelo por los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio.
Foto: AFP - ULISES RUIZ
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La selección mexicana de fútbol está ante una oportunidad histórica: volver a disputar unos cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Han pasado 40 años desde la última vez, precisamente y también jugando como anfitrión.

Sin embargo, al frente tiene a un rival de grueso calibre, muy diferente a los que ha enfrentado hasta acá en este mundial. La selección de Los Tres Leones quiere dejar atrás el susto que le hizo pasar la República Democrática del Congo.

Si no hubiera sido por la capacidad goleadora de Harry Kane, habría sido uno de los fracasos más estruendosos en la historia del equipo inglés. Algo que quiere evitar esta noche en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

No obstante, tendrá que sudar la gota gorda si quiere lograrlo, pues el máximo escenario de los mexicanos nunca le ha sido favorable a los británicos y hasta le trae malos recuerdos. Además, enfrenta a un seleccionado manito que viene en alza tras encontrar en su último partido su mejor rendimiento de la Copa del Mundo.

Todo está por verse esta noche en el Coloso de Santa Úrsula. México, en busca de por fin lograr eso que lleva décadas persiguiendo en la cita orbital, e Inglaterra, intentando evitar la decepción mundialista y dejar atrás esos fantasmas que lo atormentan desde la Copa Mundial de la FIFA de 1986.

Minuto a minuto de México vs. Inglaterra en el Azteca

Actualización claveHace 5 horas

¿A qué hora comienza el partido?

  • Fecha: domingo 5 de julio de 2026
  • Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Canal: DSports (DGO) y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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