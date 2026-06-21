Mundial 2026: Bélgica e Irán no se sacaron diferencias y dejaron abierto el Grupo G

Mehdi Taremi trata de anotar ante la mirada de los defensores de Bélgica. Foto: AFP - FREDERIC J. BROWN

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El Grupo G del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sigue sin dueño. Bélgica e Irán empataron 0-0 este domingo en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un compromiso que dejó abierta la lucha por la clasificación y trasladó toda la tensión a la tercera y última fecha de la fase de grupos.

Este encuentro se disputó a las afueras de Los Ángeles, en medio de un ambiente marcado por cierta tensión en las tribunas por el contexto geopolítico de la nación persa. Durante la ceremonia protocolaria, algunos aficionados silbaron el himno de Irán, aunque más allá de ese episodio el partido se desarrolló con normalidad dentro del campo.

En el aspecto deportivo, las figuras fueron los porteros. El iraní Alireza Beiranvand terminó como el jugador más destacado del compromiso gracias a siete intervenciones determinantes, mientras que el belga Thibaut Courtois respondió cuando su equipo más lo necesitó y evitó la caída de su arco en tres acciones claras.

La única celebración de la tarde llegó a los 27 minutos, aunque duró apenas unos segundos. En una jugada preparada, Ehsan Hajsafi filtró un balón para Mehdi Taremi, quien controló dentro del área y definió ante Courtois. La acción fue invalidada por posición adelantada del delantero iraní.

El segundo tiempo cambió de rumbo a los 67 minutos. Taremi recuperó una pelota y arrancó en velocidad con dirección al arco rival. Ante el riesgo de quedar mano a mano con Courtois, Nathan Ngoy optó por derribarlo, una infracción que el árbitro castigó con tarjeta roja directa para el defensor belga.

La expulsión abrió el partido y generó espacios para ambos equipos. Sin embargo, ninguno logró encontrar el camino al gol. La ocasión más clara en el desenlace fue para Dodi Lukebakio, que probó desde fuera del área con un remate cruzado que pasó muy cerca del ángulo y estuvo a punto de romper la igualdad.

De esta manera se consumó el segundo empate sin goles de la Copa del Mundo -el primero fue entre España y Cabo Verda en la primera fecha del Grupo H-. La acción en el grupo H continuará más adelante este domingo con el compromiso entre Nueva Zelanda y Egipto, programado para las 8:00 p. m., un resultado que también influirá en la definición de la zona.

La tercera fecha del grupo H se disputará el próximo jueves. Bélgica se enfrentará a Nueva Zelanda desde las 3:00 p. m., mientras que Irán hará lo propio ante Egipto en el mismo horario. Ambos encuentros se jugarán de manera simultánea para definir a los clasificados a los dieciseisavos de final.

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