Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver en vivo en Colombia los partidos del 12 de junio

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino llega como uno de los favoritos para avanzar de ronda Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 12 de junio con una jornada que tendrá a dos de los países anfitriones como protagonistas. Canadá y Estados Unidos harán su estreno en el torneo contra Bosnia y Herzegovina y Paraguay, respectivamente, en una fecha que promete emociones y estadios repletos de aficionados.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, partido Mundial 2026

La acción comenzará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) con el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. El compromiso se disputará en el BMO Field de Toronto, escenario que fue ampliado para recibir partidos de la Copa del Mundo y que se convertirá en el punto de partida de la ilusión canadiense en el torneo.

El combinado dirigido por Jesse Marsch buscará aprovechar su condición de local para sumar sus primeros tres puntos contra una selección bosnia que regresa a una cita mundialista con la intención de dar la sorpresa.

Canadá afronta este Mundial con grandes expectativas luego de su crecimiento en los últimos años y espera que figuras como Jonathan David y Alphonso Davies lideren una campaña histórica ante su afición. Por su parte, Bosnia y Herzegovina intentará comenzar con pie derecho en un grupo que también integran Catar y Suiza.

Estados Unidos vs. Paraguay, partido Mundial 2026

La jornada concluirá a las 8:00 p.m. (hora de Colombia) con el duelo entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al Grupo D. El partido se jugará en la ciudad de Los Ángeles, donde los estadounidenses buscarán hacer valer su localía para iniciar con victoria su camino mundialista.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino llega como uno de los favoritos para avanzar de ronda gracias a una generación encabezada por Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun. Sin embargo, Paraguay, que regresa a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia, intentará complicar a los anfitriones con el orden táctico que ha caracterizado al conjunto guaraní.

Con dos anfitriones en acción y el debut de selecciones que buscan sorprender, el segundo día del Mundial 2026 promete mantener la emoción que dejó la jornada inaugural y seguir escribiendo los primeros capítulos de la máxima cita del fútbol mundial.

Fecha, hora y dónde ver en vivo los partidos del Mundial del 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

Fecha: 12 de junio de 2026

12 de junio de 2026 Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

2:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: BMO Field, Toronto, Canadá

BMO Field, Toronto, Canadá Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, WIN Sports y Disney+

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)

Fecha: 12 de junio de 2026

12 de junio de 2026 Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

8:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos

SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol Televisión, RCN Televisión y Disney+

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