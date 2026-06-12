Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver en vivo en Colombia los partidos del 13 de junio

Achraf Hakimi, jugador de Marruecos. Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

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La Copa del Mundo 2026 continúa este 13 de junio con una jornada clave en la fase de grupos. Varias selecciones afrontarán su primer partido del torneo con la Aspiración de sumar puntos e iniciar de la mejor manera su participación en el máximo torneo del fútbol mundial.

Catar vs. Suiza cierran el Grupo B

La jornada comenzará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) con el duelo entre Catar y Suiza. El conjunto catarí afronta un compromiso determinante para sus aspiraciones en el torneo, consciente de que un triunfo podría encaminarlo en la lucha por la clasificación.

Suiza, por su parte, llega con la misión de consolidar su favoritismo en el Grupo B. Los europeos parten como el mejor equipo del grupo por su experiencia internacional, aunque Catar intentará dar una de las sorpresas de la jornada.

Brasil inicia su camino en la Copa del Mundo contra Marruecos

Uno de los encuentros más esperados del día llegará a las 5:00 p.m., cuando Brasil se mida a Marruecos por el Grupo C. La canarinha comenzará una nueva búsqueda por levantar la Copa del Mundo, respaldada por una generación llena de talento y con grandes expectativas.

Del otro lado estará Marruecos, una selección que ha ganado respeto en los últimos años y que espera dar el golpe contra uno de los gigantes del fútbol mundial.

Haití y Escocia quieren sorprender

La actividad del Grupo C continuará a las 8:00 p.m. con el duelo entre Haití y Escocia. Ambas selecciones buscarán comenzar su participación mundialista con una victoria que les permita soñar con la clasificación.

Para Haití representa una oportunidad histórica, mientras que Escocia intentará aprovechar su experiencia internacional para quedarse con los tres puntos.

Australia y Turquía cierran el día

La jornada terminará a las 11:00 p.m. con el partido entre Australia y Turquía por el Grupo D. Dos equipos acostumbrados a competir con intensidad y que buscarán iniciar su camino en el Mundial con una actuación convincente.

Con varios debuts y grandes expectativas sobre el terreno de juego, el Mundial 2026 sigue tomando forma y promete una nueva jornada cargada de emociones para los aficionados al fútbol.

Fecha, hora y dónde ver en vivo los partidos del Mundial del 12 de junio

Catar vs. Suiza

Fecha: 13 de junio de 2026

13 de junio de 2026 Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

2:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara

Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara Dónde ver: DSPORTS, Paramount+ y Win Sports

Fecha: 13 de junio de 2026

13 de junio de 2026 Hora: 5:00 p.m. (hora de Colombia)

5:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Estadio Nueva York Nueva Jersey

Estadio Nueva York Nueva Jersey Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol Televisión, RCN Televisión y Disney+

Fecha: 13 de junio de 2026

13 de junio de 2026 Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

8:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Foxborough, Boston

Foxborough, Boston Dónde ver: DSPORTS y Paramount+

Fecha: 13 de junio de 2026

13 de junio de 2026 Hora: 11:00 p.m. (hora de Colombia)

11:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: BC Place, Vancouver, Canadá

BC Place, Vancouver, Canadá Dónde ver: DSPORTS y Paramount+

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