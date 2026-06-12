Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026

Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver en vivo en Colombia los partidos del 13 de junio

Brasil jugará su primer partido del Mundial contra Marruecos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
12 de junio de 2026 - 12:06 p. m.
Achraf Hakimi, jugador de Marruecos.
Achraf Hakimi, jugador de Marruecos.
Foto: EFE - JALAL MORCHIDI
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Copa del Mundo 2026 continúa este 13 de junio con una jornada clave en la fase de grupos. Varias selecciones afrontarán su primer partido del torneo con la Aspiración de sumar puntos e iniciar de la mejor manera su participación en el máximo torneo del fútbol mundial.

Catar vs. Suiza cierran el Grupo B

La jornada comenzará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) con el duelo entre Catar y Suiza. El conjunto catarí afronta un compromiso determinante para sus aspiraciones en el torneo, consciente de que un triunfo podría encaminarlo en la lucha por la clasificación.

Suiza, por su parte, llega con la misión de consolidar su favoritismo en el Grupo B. Los europeos parten como el mejor equipo del grupo por su experiencia internacional, aunque Catar intentará dar una de las sorpresas de la jornada.

Brasil inicia su camino en la Copa del Mundo contra Marruecos

Uno de los encuentros más esperados del día llegará a las 5:00 p.m., cuando Brasil se mida a Marruecos por el Grupo C. La canarinha comenzará una nueva búsqueda por levantar la Copa del Mundo, respaldada por una generación llena de talento y con grandes expectativas.

Del otro lado estará Marruecos, una selección que ha ganado respeto en los últimos años y que espera dar el golpe contra uno de los gigantes del fútbol mundial.

Haití y Escocia quieren sorprender

La actividad del Grupo C continuará a las 8:00 p.m. con el duelo entre Haití y Escocia. Ambas selecciones buscarán comenzar su participación mundialista con una victoria que les permita soñar con la clasificación.

Para Haití representa una oportunidad histórica, mientras que Escocia intentará aprovechar su experiencia internacional para quedarse con los tres puntos.

Australia y Turquía cierran el día

La jornada terminará a las 11:00 p.m. con el partido entre Australia y Turquía por el Grupo D. Dos equipos acostumbrados a competir con intensidad y que buscarán iniciar su camino en el Mundial con una actuación convincente.

Con varios debuts y grandes expectativas sobre el terreno de juego, el Mundial 2026 sigue tomando forma y promete una nueva jornada cargada de emociones para los aficionados al fútbol.

Fecha, hora y dónde ver en vivo los partidos del Mundial del 12 de junio

Catar vs. Suiza

  • Fecha: 13 de junio de 2026
  • Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara
  • Dónde ver: DSPORTS, Paramount+ y Win Sports
Brasil vs. Marruecos
  • Fecha: 13 de junio de 2026
  • Hora: 5:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol Televisión, RCN Televisión y Disney+
Haití vs. Escocia
  • Fecha: 13 de junio de 2026
  • Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Foxborough, Boston
  • Dónde ver: DSPORTS y Paramount+
Australia vs. Turquía
  • Fecha: 13 de junio de 2026
  • Hora: 11:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: BC Place, Vancouver, Canadá
  • Dónde ver: DSPORTS y Paramount+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Mundial 2026

Mundial 2026 ver en vivo

ver en vivo Mundial 2026

en vivo Mundial 2026

donde ver Mundial 2026

partidos Mundial 2026

Mundial 2026 partidos en vivo

donde ver en vivo Mundial 2026

Mundial 2026 ver los partidos en vivo

ver los partidos en vivo Mundial 2026

Mundial 2026 Colombia

Mundial 2026 Estados Unidos

Paraguay Mundial 2026

Canada Mundial 2026

dia dos Mundial 2026

segundo dia Mundial 2026

segundo Mundial 2026

Mundial 2026 donde ver en vivo

partidos en vivo

paritdos en vivo Mundial 2026

Mundial de la FIFA

Mundial FIFA

partidos hoy del mundial

horario mundial

horario del mundial de la fifa

hora partidos mundial fifa

partidos hoy del Mundial de la FIFA

Partidos del mundial de la FIFA hoy

Mundial de la FIFA partidos hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.