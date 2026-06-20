Mundial 2026: la lesión de Raphinha encendió las alarmas en Brasil

Raphinha es una pieza clave en la selección de Brasil. Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT

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A pesar de ganarle con contundencia 3-0 a Haití, la selección de Brasil concluyó su segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una preocupación importante que opacó el resultado y encendió las alarmas de cara a lo que viene en la competencia.

Se trata Raphael Dias Belloli, mejor conocido como Raphinha, extremo titular dueño de la banda derecha y jugador del Barcelona. En el minuto cuarenta del primer tiempo, el atacante tuvo que pedir el cambio tras presentar una molestia física en el isquiotibial derecho, dejando el campo visiblemente afectado.

La situación despertó alarmas porque, al momento de la publicación de este artículo, no se conoce el alcance real de la lesión y, por consiguiente, tampoco cuánto tiempo tardará en recuperarse. Más aún cuando el Mundial está cada vez más cerca de su fase más crítica para la Canarinha.

“Sufrir una lesión siempre es muy complicado y más Raphinha, que es un jugador muy importante para nosotros y que ya sufrió mucho esta temporada con las lesiones”, dijo Vinícius Júnior en la conferencia de prensa post-partido. “Esperemos que no sea nada y pueda seguir con nosotros hasta el final de la Copa del Mundo”, agregó.

A Raphinha lo reemplazó Rayan, joven extremo del Bournemouth de Inglaterra, quien es también una de las apuestas con las que Carlo Ancelotti sorprendió al armar la lista de 26 jugadores citados para esta Copa del Mundo.

En rueda de prensa, Ancelotti fue consultado por la lesión y respondió con cautela: “Raphinha será evaluado mañana, ahora mismo no sabemos qué pasó”. El técnico italiano evitó adelantar cualquier diagnóstico y prefirió esperar los resultados de los exámenes médicos antes de pronunciarse con mayor profundidad.

Hasta el momento, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se ha limitado a confirmar lo ocurrido: “El delantero Raphinha sintió dolor en el isquiotibial derecho durante la primera mitad del partido contra Haití. El jugador ya inició tratamiento y será reevaluado. Les informaremos cuando tengamos más información”.

La lesión de Raphinha se suma a la incertidumbre por el estado físico de Neymar, quien según Ancelotti estará disponible para la última fecha de la fase de grupos, aunque llegará sin continuidad.

La selección de Brasil cerrará la fase de grupos con un duelo contra Escocia el próximo miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. El compromiso está programado para las 5:00 de la tarde, hora colombiana.

Tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de la victoria de Brasil

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