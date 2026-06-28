Mundial 2026: las figuras de la fase de grupos y los candidatos

Kylian Mbappé ha sido la figura de Francia, que a su vez es uno de los máximos candidatos en este Mundial de Norteamérica 2026. Foto: EFE - Octavio Guzmán

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Los Mundiales tienen la costumbre de fabricar héroes inesperados, pero también la de exigirles cuentas a quienes llegaron con el peso de una nación sobre los hombros. En Norteamérica, bajo las luces que convierten cada partido en una ceremonia y cada error en una cicatriz, los hombres llamados a sostener el relato de sus países no se escondieron detrás del ruido ni de la multitud. La fase de grupos no dejó demasiadas revelaciones ni alteró el orden de las viejas constelaciones del fútbol.

Lionel Messi, goleador

Viejo es el viento y todavía sopla. Se pensaba que al estar alejado de la élite no iba a ser protagonista por una cuestión de edad, pero a punta de goles no recordó que todavía había un capítulo más por escribir en su ya inolvidable trayectoria. Rompió el récord de Miroslav Klose y ya es el máximo anotador de la historia del torneo, aunque quién sabe por cuánto.

Kylian Mbappé, líder

trata del Mundial y en esta edición su rendimiento ha sido acorde al que le conocemos. Parece que los récords de este torneo, tarde o temprano, van a quedar a su nombre. Tras brillar en en Rusia 2018 y Catar 2022, ‘Kiki’ espera que Norteamérica 2026 no sea la excepción sino la norma.

Vinícius Júnior, imparable

Brasil no ha terminado de convencer en lo colectivo pero si hablamos de individualidades el primer plano le pertenece a Vinícius Júnior. El extremo escurridizo e intrépido del Real Madrid no solo marcó en cada uno de los partidos que la ‘Canarinha’ disputó en la fase de grupos, sino que fue elegido como la figura en cada uno de ellos.

Daniel Muñoz, el nuestro

En los primeros dos partidos de Colombia en el torneo hubo un goleador inesperado. Daniel Muñoz rompió el cero tanto en el duelo contra Uzbekistán como contra RD Congo. También ha estado sólido cuando le toca marcar en su carril y aportar con profundidad. No es exagerado decir que es uno de los mejores laterales derechos del mundo.

Michael Olise, asistidor

A Francia le sobra talento y por eso en este listado también pide pista Michael Olise. En su club juega como extremo pero en la selección es más un mediapunta. El punto es que donde sea que lo pongan rinde y ha potenciado el ataque de los bleus. Es, junto a Bruno Guimaraes y Alexander Isak, de los jugadores con más asistencias en lo que va del torneo.

Ahora es momento de que hablemos de los equipos más destacados de la primera fase. Alemania desentonó, pero los demás candidatos han mostrado solidez. También hubo gratas sorpresas con Estados Unidos y México, que no tienen pinta de lograr el título pero sí de hacer algo histórico. Pero si nos centramos en los grandes, pues han estado a la altura de las expectativas.

Argentina quiere repetir

El campeón defensor conservó la base con la que conquistó el Mundial de Catar 2022 y en las primeras fechas mostró que juega de memoria. La albiceleste disipó las dudas que dejó en la última ventana de amistosos. Lionel Messi, a sus 39 años, sigue siendo el factor diferencial de un grupo bien balanceado en todas las posiciones.

La supernómina de Francia

Bajo el mando de Didier Deschamps esta selección llegó a dos de las últimas finales del Mundial. Concentra tanto talento en cada una de sus líneas que la misma competencia interna potencia el rendimiento del colectivo. El mismo Kylian Mbappé aseguró que llegaron a Norteamérica con el único objetivo de ser campeones.

España, dueña del balón

No hay equipo que domine la pelota como lo hace España, que tiene en la posesión y la intensidad dos de sus principales virtudes. Si quitarles el balón ya es difícil, atacarlos lo es más. Su portero Unai Simón apenas y tocó la pelota en la fase de grupos. Con talentos jóvenes como Lamine Yamal y Pedri promete más vértigo en lo que viene.

Ojo con Brasil

Nunca se puede sacar al máximo ganador en la historia de este torneo de la lista de candidatos. Carlo Ancelotti llegó a Brasil con la convicción de devolverle a la ‘Canarinha’ su mística ganadora. En la fase de grupos fue de menos a más y parece que el técnico italiano ya encontró la base con la que luchará por alcanzar el escalón más alto del podio.

El poderío de Portugal

Los lusos tienen la que podría considerarse como la mejor generación de toda su historia, con un mediocampo de lujo en el que aparecen Bruno Fernandes, Joao Neves y Vitinha, referentes a nivel mundial en sus puestos. Si a eso le sumas que tienen al eterno Cristiano Ronaldo más adelante, ya estamos hablando de un candidato serio.

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