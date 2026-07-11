Murió Jayden Adams, futbolista que disputó recién el Mundial de Norteamérica 2026

Retrato oficial de Jayden Adams tomado por la FIFA durante la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: FIFA

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El fútbol sudafricano está de luto tras confirmarse el fallecimiento del mediocampista Jayden Adams, quien hace apenas unas semanas disputó la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. La noticia fue anunciada por el South African Football Players Union (SAFPU), el sindicato de futbolistas de su país natal.

Hasta el momento no se ha hecho pública la causa de muerte del futbolista de 25 años, quien se desempeñaba como volante y era jugador del Mamelodi Sundowns, uno de los equipos más importantes no solo del fútbol sudafricano, sino del continente africano.

“Con la muerte perdimos un talento extraordinario para nuestra nación y para el mundo. Siempre recordaremos a Jayden Adams por su humildad, su extraordinario talento y la alegría que llevó al deporte más hermoso del mundo”, expresó el sindicato de futbolistas sudafricanos al informar sobre la noticia de su fallecimiento.

Su muerte causó una profunda conmoción porque apenas unas semanas atrás había integrado el plantel de Sudáfrica que disputó la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Adams participó en los tres encuentros de la fase de grupos, incluido el partido inaugural frente a México en el Esadio Azteca, compromiso en el que además apareció como titular.

Adams defendió la camiseta de la selección sudafricana en nueve oportunidades. Su debut internacional se produjo durante la Copa Africana de Naciones de Costa de Marfil 2024. El único gol de su carrera con los Bafana Bafana llegó frente a Benín, en marzo del año pasado, durante las eliminatorias.

Su trayectoria como futbolista profesional comenzó en 2020 con el Stellenbosch, club en el que permaneció durante varias temporadas y superó el centenar de partidos oficiales. En enero del año pasado fichó por el Mamelodi Sundowns, con el que también disputó el Mundial de Clubes el año pasado.

El último partido de su carrera lo disputó el pasado 24 de junio, cuando Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur en la tercera jornada del Grupo A del Mundial. Adams ingresó en los minutos finales de un encuentro histórico, ya que dicho triunfo permitió a los Bafana Bafana superar por primera vez la fase de grupos de una Copa del Mundo.

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