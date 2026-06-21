“No le agrega nada y le quita mucho”: Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, sobre los cooling break

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, en el partido contra Arabia Saudita. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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El entrenador argentino Marcelo Bielsa volvió a generar debate en el mundo del fútbol tras sus fuertes críticas a la implementación de los cooling break que, según él, están fragmentando el desarrollo natural de los partidos de fútbol y alterando su esencia cultural.

Bielsa cuestionó la decisión de dividir el encuentro en “cuatro tiempos”, producto de la inclusión de dos pausas de hidratación durante cada mitad. Para el técnico, esta estructura rompe con la lógica tradicional del juego, afectando su fluidez y modificando la dinámica que históricamente ha caracterizado al fútbol.

En su análisis, esta segmentación no responde a una evolución deportiva, sino a una intervención externa que interfiere con el ritmo natural de la competencia.

“Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. No le agrega nada y le quita mucho", dijo Bielsa en rueda de prensa.

El técnico también puso en duda la justificación climática de la medida. Señaló que las pausas se aplican de manera generalizada, incluso en estadios con condiciones controladas o techados, donde el riesgo por calor extremo es mínimo. Para Bielsa, esta estandarización debilita el argumento de la salud como razón principal.

“Cuando se dividió en cuatro no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino que se pensó en otro tipo de repercusiones que no las discuto ni las analizo”.

Finalmente, Bielsa advirtió que estas pausas generan molestia tanto en jugadores como en hinchas, evidenciada en silbidos y abucheos en distintos estadios. Además, señaló que estos cortes permiten reorganizaciones tácticas constantes, lo que altera el desarrollo espontáneo del partido y reduce el margen de improvisación, uno de los aspectos que, según él, define la esencia del fútbol.

"Antes de esta decisión el fútbol tenía una característica; ahora tiene otra. La gente se enamora del juego por sus características”, concluyó.

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