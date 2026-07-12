No todo es color de rosa: Tuchel critica a Inglaterra y Bellingham le responde

El alemán Thomas Tuchel, técnico de la selección de Inglaterra, criticó el rendimiento de sus dirigidos tras el triunfo 2-1 sobre Noruega en cuartos de final. Foto: EFE - José Méndez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Inglaterra clasificó este sábado a las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 tras vencer 2-1 a Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami. La gran figura de la jornada fue Jude Bellingham, autor de los dos goles con los que los Three Lions remontaron el marcador y mantuvieron vivo el sueño de conquistar su segunda Copa del Mundo.

Pese a la clasificación, Thomas Tuchel no salió satisfecho con el rendimiento de su equipo. Aunque Inglaterra eliminó a una de las revelaciones del torneo y alcanzó una nueva semifinal mundialista, el seleccionador alemán dejó claro que el funcionamiento colectivo estuvo lejos de convencerlo y no dudó en señalar varios aspectos que considera preocupantes.

En la entrevista posterior al encuentro, Tuchel fue especialmente crítico con la actuación de sus dirigidos. “El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro mejores, es increíble, pero no estoy feliz con el rendimiento. En todos los sentidos. Cometimos muchos errores técnicos, no fuimos lo suficientemente rápidos. Hoy tuvimos suerte”.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas. En la zona mixta, a Bellingham le preguntaron por las palabras de su seleccionador y el mediocampista respondió con evidente desacuerdo. Para el jugador del Real Madrid, el análisis debía tener en cuenta la exigencia del rival, el desgaste físico y las difíciles condiciones en las que se disputó el encuentro.

“Tal vez, o tal vez él no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth. No es un equipo fácil de enfrentar. No siempre vas a ganar jugando bonito; a veces hay que ganar de manera sucia. Y lo hicimos otra vez esta noche”, aseguró Bellingham.

El 10 inglés también agregó que: “No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos. No vamos a ganar todos los partidos tocando el balón y haciendo mil pases. A veces hay que ganar a la fuerza y lo hemos hecho. Este equipo ha demostrado una vez más que es capaz de hacerlo”.

Más allá de las diferencias entre el técnico y una de sus figuras, Inglaterra sigue siendo un serio candidato en este Mundial. Bellingham, con los dos tantos frente a Noruega llegó a seis goles en el torneo y acumula además tres asistencias, registros que lo sitúan entre los futbolistas más determinantes de la competición.

El siguiente desafío de los Three Lions será mayúsculo, pues se enfrentará a la vigente campeona del mundo, Argentina, el próximo miércoles 15 de julio (2:00 p.m.) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar en la gran final. En Colombia, el compromiso será transmitido por Caracol Televisión y DSports, además de las plataformas Ditu y DGO.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador