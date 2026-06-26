Noruega vs. Francia, en vivo: siga aquí la última jornada del grupo I del Mundial 2026

Erling Haaland y Kylian Mbappé previo al duelo entre Noruega y Francia por la tercera fecha del grupo I en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Foto: AFP - MATTIA OZBOT DAN MULLAN

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Que nadie se mueva; Noruega y Francia se juegan mucho más que el primer puesto del grupo I de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. El primero, el retador, le quiere mostrar al mundo que llegó a esta cita orbital para hacer historia, pero sobre todo a doblegar a cualquiera que se cruce en su camino, mucho más si ese es un encopetado de los mundiales como lo es la selección francesa, la cual más bien parece Orión, una constelación de estrellas destinada por los dioses galos a traer la tercera Copa del Mundo.

El segundo, el retado, parece un rey muy cómodo en su trono que mira a casi todos desde arriba, pero que debe revalidar su condición de favorito en cada partido. Mucho más cuando se trata de peleadores como los noruegos que no van a conceder ni una licencia dentro del partido. Así como los vikingos ejecutaban invasiones sorpresa, los actuales jugadores de Noruega tienen la capacidad de, en una ráfaga, arrebatarle el resultado a la monarquía francesa.

Minuto a minuto de Noruega vs. Francia

Erling Haaland y Martin Odegaard no serán de la partida contra Francia.

Fecha : viernes 26 de junio de 2026

Lugar : Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos

Hora : 2:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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