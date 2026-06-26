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Noruega vs. Francia, en vivo: siga aquí la última jornada del grupo I del Mundial 2026

Noruegos y franceses se juegan el primer lugar de la zona I de la Copa del Mundo 2026 en un duelo inédito en la historia de la cita orbital.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
26 de junio de 2026 - 06:11 p. m.
Erling Haaland y Kylian Mbappé previo al duelo entre Noruega y Francia por la tercera fecha del grupo I en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
Erling Haaland y Kylian Mbappé previo al duelo entre Noruega y Francia por la tercera fecha del grupo I en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
Foto: AFP - MATTIA OZBOT DAN MULLAN
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Que nadie se mueva; Noruega y Francia se juegan mucho más que el primer puesto del grupo I de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. El primero, el retador, le quiere mostrar al mundo que llegó a esta cita orbital para hacer historia, pero sobre todo a doblegar a cualquiera que se cruce en su camino, mucho más si ese es un encopetado de los mundiales como lo es la selección francesa, la cual más bien parece Orión, una constelación de estrellas destinada por los dioses galos a traer la tercera Copa del Mundo.

El segundo, el retado, parece un rey muy cómodo en su trono que mira a casi todos desde arriba, pero que debe revalidar su condición de favorito en cada partido. Mucho más cuando se trata de peleadores como los noruegos que no van a conceder ni una licencia dentro del partido. Así como los vikingos ejecutaban invasiones sorpresa, los actuales jugadores de Noruega tienen la capacidad de, en una ráfaga, arrebatarle el resultado a la monarquía francesa.

Minuto a minuto de Noruega vs. Francia

Actualización claveHace 5 horas

XI inicial de Noruega sin Haaland

Erling Haaland y Martin Odegaard no serán de la partida contra Francia.

Actualización claveHace 5 horas

XI de gala de Francia

Actualización claveHace 5 horas

Una hora para el duelo Haaland vs. Mbappé

  • Fecha: viernes 26 de junio de 2026
  • Lugar: Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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