Noruega vs. Inglaterra: hora y dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

Erling Haaland es uno de los delanteros más letales de esta Copa del Mundo. Foto: EFE - GREG M. COOPER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Mundial de Norteamérica 2026 tendrá este sábado un cruce inédito cuando las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrenten por un cupo en las semifinales. Miami será el escenario de un duelo que también pondrá frente a frente a dos de los mejores delanteros del fútbol actual: Erling Haaland y Harry Kane.

El compromiso se disputará en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida. Para la jornada se pronostica un ambiente caluroso y muy húmedo, con temperaturas cercanas a los 31 °C. La probabilidad de lluvia es del 85% y en época de tormentas eléctricas no parece ser un detalle meno.

Pero más allá del clima, el combinado nórdico ha sido una de las grandes revelaciones del torneo. Después de eliminar el pasado sábado a un gigante como Brasil en los octavos de final, dejó claro que su regreso a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia no tenía como único objetivo volver a competir, sino pelear de tú a tú por el título.

El principal responsable de ese rendimiento ha sido Erling Haaland. El delantero del Manchester City disputa su primer Mundial y ya acumula siete goles. Con un doblete fue el verdugo de la pentacampeona del mundo y, a lo largo del certamen, ha confirmado que dentro del área rival es uno de los atacantes más letales del planeta.

Sin embargo, Inglaterra también cuenta con otros de los mejores delanteros del mundo. Bajo el liderazgo de Harry Kane, figura del Bayern Múnich, los Three Lions tienen en su capitán a un futbolista que atraviesa otra temporada sobresaliente y que aparece entre los principales candidatos para conquistar el Balón de Oro.

Kane también ha respondido con goles en esta Copa del Mundo. El atacante inglés suma seis anotaciones y solo se quedó sin marcar en el compromiso frente a Ghana, correspondiente a la fase de grupos. En todos los demás encuentros de Inglaterra ha celebrado, consolidándose como el gran referente ofensivo de su selección.

Bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel, los Three Lions sueñan con transformar sus buenas campañas recientes en un título. Inglaterra fue subcampeona en las dos últimas ediciones de la Eurocopa y ahora espera que el desenlace sea diferente, con la posibilidad de ampliar un palmarés que lleva seis décadas esperando una nueva consagración.

Este no será el único compromiso de cuartos de final del sábado. Más tarde (8:00 p.m.), Argentina y Suiza se enfrentarán en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, en un partido que definirá al último semifinalista y dejará conformado el cuadro de las cuatro mejores selecciones del torneo deportivo más importante del planeta.

Hora y dónde ver en vivo el partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra:

Fecha: Sábado 11 de julio

Lugar: Hard Rock Stadium, Miami (EE.UU.)

Hora: 4:00p p.m..

Canal: DSports y Paramount+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador