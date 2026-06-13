Países Bajos vs. Japón: hora y dónde este partido del Grupo F del Mundial 2026

Jugadores de la selección de Países Bajos durante un amistoso previo al Mundial. Foto: KNVB

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Países Bajos y Japón darán este domingo su puntapié inicial en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La cita es en el imponente AT&T Stadium de Arlington (Texas), donde quieren comenzar a destapar sus posibilidades para postularse como líderes del del grupo F, en el que también están Suecia y Túnez.

El conjunto neerlandés, bajo el mando de Ronald Koeman, Y los nipones, dirigidos por Hajime Moriyasu, llegan con planteles que que quieren dar de qué hablar y buscan no solo ser competitivos, sino hacer historia en tierras norteamericanas. Tienen generaciones fuertes, con talento en cada una de sus líneas, por lo que este duelo despierta ilusión en los espectadores.

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol fijó la vista en las semifinales, aunque Koeman habla de ganar por primera vez el Mundial. Tres veces subcampeón (1974, 1978 y 2010), Países Bajos carga con el rótulo de ser la mejor selección sin título. Su selección lleva doce partidos invicta en la Copa del Mundo, una marca solo superada por el Brasil de Pelé.

“Los hemos analizado y sabemos que son un equipo fuerte. Son muy potentes físicamente y no será nada fácil. Nosotros creemos en nosotros mismos. Respetamos a Japón, pero somos Países Bajos, así que ellos también nos respetarán. Será un partido difícil, pero estamos llenos de confianza”, afirmó el técnico neerlandés en la previa.

La ambición japonesa tampoco es menor, pues los samuráis azules ya han sabido superar a selecciones europeas en Mundiales, como a Alemania y España en Catar 2022. Su mejor actuación histórica han sido los octavos de final, pero con una generación dorada sueñan con una participación en la que lleguen todavía más lejos.

Sin embargo, sufrió bajas sensibles en la previa, todas por lesión. A las ausencias de Karou Mitoma y Takumi Minamino se sumó en los últimos días la del capitán Wataru Endo, mediocampista del Liverpool, quien fue desafectado por una lesión en el pie de la que no logró recuperarse. Shuto Machino, del Borussia Mönchengladbach, fue convocado en su lugar.

El historial entre ambas selecciones es corto. Se enfrentaron en el Mundial de Sudáfrica 2010, en la fase de grupos, con victoria neerlandesa por 1-0. Los amistosos también dan ligera ventaja a la Naranja pues hay un 3-0 a su favor que data de 2009. Suman un solo empate 2-2, que ocurrió en 2013.

“Creo que tenemos la calidad para llegar a cuartos de final. Después de eso, quién sabe si ganaremos o perderemos. El hecho de que ahora podamos decir eso de Japón, independientemente del rival, es realmente increíble”, señaló Moriyasu.

El mismo domingo 14 de junio, el grupo F tendrá su segunda cita: Suecia y Túnez se verán las caras a las 9:00 p.m. hora colombiana. El duelo se disputará en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, México, con capacidad para 51.348 espectadores, en un choque que también puede marcar el rumbo de la zona desde la primera jornada.

Hora y dónde ver en vivo el partido entre Países Bajos y Japón:

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: AT&T Stadium en Arlington, Texas (EE.UU.)

Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol, RCN y Disney+

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