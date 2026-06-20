Paraguay, a pura garra y corazón, le ganó 1-0 a Turquía: resumen, gol y jugadas polémicas

Jugadores de Paraguay celebrando. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

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Paraguay consiguió una victoria clave en su lucha por avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse por 1-0 contra Turquía en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La selección sudamericana mostró carácter, sacrificio y una enorme capacidad defensiva. Con este triunfo, la albirroja sumó tres puntos fundamentales y mantiene intactas sus aspiraciones de clasificación.

El único gol del encuentro llegó prácticamente desde el inicio. Cuando apenas transcurrían dos minutos de juego, Matías Galarza aprovechó una oportunidad en el área y sacó un potente remate rastrero que venció al guardameta turco para poner el 1-0 definitivo. El tanto golpeó temprano a Turquía, que desde entonces asumió la iniciativa del partido e intentó encontrar el empate por diferentes vías.

Uno de los momentos determinantes del compromiso ocurrió en el tiempo añadido de la primera mitad. Miguel Almirón recibió la tarjeta roja tras un incidente verbal con un rival que fue revisado por el VAR, dejando a Paraguay con diez hombres para afrontar todo el segundo tiempo. A partir de allí, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro retrasó sus líneas y apostó por defender la ventaja conseguida en los primeros minutos.

En la segunda mitad, la presión europea aumentó constantemente, obligando a Paraguay a refugiarse en su campo. El guardameta paraguayo respondió con seguridad en los momentos más exigentes y la defensa se mostró firme para rechazar cada intento rival.

En los minutos finales, Turquía tuvo otra ocasión clara, pero nuevamente apareció el arquero sudamericano para mantener el cero. Tras siete minutos de adición, el árbitro señaló el final y desató la celebración paraguaya por una victoria construida con esfuerzo, resistencia y mucho corazón.

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