Partidos del Mundial para hoy 14 de junio: programación, dónde verlos en vivo y por internet

Jugadores de la selección de Países Bajos durante un amistoso previo al Mundial. Foto: KNVB

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El balón sigue rodando en la Copa del Mundo más grande de la historia y la acción no para en las distintas latitudes de Norteamérica. El certamen ya tiene encendidos a los aficionados del planeta y apenas estamos viendo los primeros compases de la fase de grupos.

Este mundial arrancó con duelos de alto voltaje como el del anfitrión Estados Unidos, que aplastó 4-1 a Paraguay en un debut. También tuvimos el choque entre Marruecos y Brasil, en el MetLife Stadium, el cual terminó igualado 1-1. No obstante, todavía quedan muchas historias épicas por escribirse en estas primeras jornadas.

Para los futboleros a los que la falta de sueño no les importa, la noche del sábado les dejó la victoria de Australia, que tumbó 2-0 a Turquía. Pero ya este domingo la acción continúa con cuatro duelos más que prometen anécdotas, pues si algo tiene el Mundial es ese encanto único que convierte cada partido en un evento imposible de ignorar para quien ama este deporte.

Alemania vs. Curazao

La Mannschaft llega cargando el peso de su historia y la urgencia de un presente sin buenas actuaciones desde Brasil 2014. Eliminada en fase de grupos en Rusia 2018 y en Catar 2022, la tetracampeona del mundo necesita que sus figuras principales — Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz — lideren una reacción a la altura de su nombre.

Del otro lado, el debut más romántico del torneo lo protagoniza Curazao, isla caribeña que estrena su primera Copa del Mundo con una nómina de 25 jugadores nacidos en Países Bajos, descendientes de curazoleños que decidieron honrar las raíces de sus familias. Con apenas 156 mil habitantes, es la nación de menor población en participar jamás en un Mundial.

Costa de Marfil vs. Ecuador

Ausentes en Rusia 2018 y Catar 2022, los Elefantes regresan al escenario más grande del fútbol con una generación renovada y con hambre. Amad Diallo, Yan Diomandé y Simon Adingra representan una camada joven y talentosa con la que Costa de Marfil quiere hacer historia y superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

Ecuador llega quizás con la mejor generación de su historia. Los defensores Piero Hincapié y William Pacho, más la presencia de Moisés Caicedo en el mediocampo, conforman una columna vertebral de primer nivel europeo. Hace exactamente dos décadas llegaron hasta octavos de final en Alemania 2006, pero con esta nómina, están hechos para soñar con mucho más.

Países Bajos vs. Japón

La naranja mecánica es un eterno candidato en los mundiales, aunque la copa del mundo se le ha hecho esquiva de manera cruel. Tres finales perdidas (1974, 1978 y 2010) alimentan una herida abierta. Pese a esa deuda histórica, Países Bajos llega a Norteamérica con el sueño intacto de levantar el trofeo por primera vez.

Japón llega tocado por bajas sensibles como las de Wataru Endo, Kaoru Mitoma y Takumi Minamino. Sin embargo, los Samurai Azules saben propinar sorpresas históricas a grandes de Europa, pues ya en Catar 2022 le ganaron a Alemania y a España en la fase de grupos y llegan como un rival que nadie debería menospreciar.

Suecia vs. Túnez

Suecia llegó a esta cita orbital por la puerta de atrás tras no ganó un solo partido en la fase regular de las eliminatorias europeas, pero su buen rendimiento en la Liga de Naciones le abrió la puerta al repechaje, donde fue otra cosa. Derrotó a Ucrania y a Polonia para regresar a este torneo luego de no haber estado en Catar 2022.

Túnez, en cambio, llega con el rastro de una Copa Africana de Naciones que los dejó con más dudas que certezas. Los norafricanos cayeron en octavos de final y eso le costó el puesto a Sami Trabelsi. Lo reemplazó Sabri Lamouchi, quien renovó la nómina de las Águilas de Cartago y confía en comenzar su participación con tres puntos en la bolsa.

Fecha, hora y dónde ver en vivo los partidos del Mundial del 14 de junio

Alemania vs. Curazao

Fecha: 13 de junio de 2026

13 de junio de 2026 Hora: 12:00 p.m. (hora de Colombia)

12:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Houston Stadium, Houstan (Texas)

Houston Stadium, Houstan (Texas) Dónde ver: DSPORTS, Paramount+ y Win Sports

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

3:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: AT&T Stadium, en Arlington, Texas (EE.UU.)

AT&T Stadium, en Arlington, Texas (EE.UU.) Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol, RCN y Disney+

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Hora: 6:00 p.m. (hora de Colombia)

6:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Lincoln Financial Field, en Filadelfia (EE.UU.)

Lincoln Financial Field, en Filadelfia (EE.UU.) Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, WIn Sports y Disney+

Fecha: 13 de junio de 2026

13 de junio de 2026 Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia)

9:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Estadio Monterrey, en Guadalupe, Nuevo León, México

Estadio Monterrey, en Guadalupe, Nuevo León, México Dónde ver: DSPORTS y Paramount+

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