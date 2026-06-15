Partidos del Mundial para hoy 15 de junio: programación, dónde verlos en vivo y por internet

Miles de hinchas en las tribunas del estadio Lincoln Financial Field previo a un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador. Foto: EFE - Sebastiao Moreira

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La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no da respiro. En esta jornada festiva el balón seguirá rodando en los estadios de Norteamérica, pues la primera fecha de la fase de grupos todavía tiene muchas emociones por entregar.

Todavía hay mucha tela por cortar en esta primera ronda. Este 15 de junio, los grupos G y H ponen en escena sus primeros cotejos, con ocho selecciones ansiosas por arrancar con pie derecho. El camino hacia los dieciseisavos de final apenas comienza, y cada punto tiene un peso enorme en una fase que define quiénes siguen soñando.

España vs. Cabo Verde

El turno inaugural de la jornada es para España. La Roja enfrenta a Cabo Verde en Atlanta, con la ambición de quien llega como uno de los grandes candidatos al título. La selección española arriba al torneo como campeona de Europa, con figuras como Rodri Hernández y Lamin Yamal, claves en aquella Eurocopa de hace dos años.

Enfrente estará Cabo Verde, que disputa su primer Mundial. El archipiélago africano llegó hasta aquí, en parte, gracias a su diáspora. Jugadores con raíces caboverdianas pero formados en ligas de Portugal, Países Bajos y Francia representan hoy la camiseta de sus padres. Más allá de simplemente participar, los insulares quieren dar de qué hablar en el escenario más grande del fútbol mundial.

Bélgica vs. Egipto

También habrá acción en el Grupo G, con otro peso pesado en escena: Bélgica, que buscará dejar atrás la decepcionante participación que tuvo en Catar 2022, donde quedó eliminada en la fase de grupos. La nómina, encabezada por Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, quiere recuperar el protagonismo de Rusia 2018, cuando los Diablos Rojos conquistaron el tercer lugar.

Del lado africano estará Egipto, liderado por Mohamed Salah, su máxima figura. Los faraones cuentan con una generación basada principalmente en la liga local, con referentes de clubes como el Al Ahly, el más ganador de África. Tras no clasificarse al Mundial pasado y caer eliminados en la fase de grupos de Rusia 2018, el equipo llega con sed de reivindicación.

Arabia Saudita vs. Uruguay

Arabia Saudita llega al torneo con un ciclo inestable en el banco técnico, pues Hervé Renard, recordado por liderar la histórica victoria contra Argentina en Catar, regresó al cargo en 2024, pero fue despedido en abril de 2026 tras una serie de malos resultados. El puesto quedó en manos del griego Georgios Donis.

Uruguay, su rival en Miami, enfrenta este Mundial bajo la dirección de Marcelo Bielsa y con una generación repleta de talento. Federico Valverde, Ronald Araújo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez son los jugadores que llegan con un rol central dentro de la estructura del equipo. La Celeste no figura entre los favoritos, pero su historia mundialista obliga a tomársela en serio.

Irán vs. Nueva Zelanda

Desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra Irán y comenzó el conflicto bélico, la duda se instaló sobre si la selección persa haría el viaje al territorio de su enemigo. Estados Unidos rechazó conceder visados a una quincena de integrantes de la delegación, e Irán optó por instalar su campamento base en Tijuana, México. Ese contexto geopolítico, lejos de calmarse, le da un condimento especial al duelo de los persas ante Nueva Zelanda, que cerrará la jornada en Los Ángeles.

Y precisamente Nueva Zelanda regresa al Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010, con la curiosa particularidad de traer entre sus filas al fenómeno mediático más inesperado de este torneo. Tim Payne pasó de contar con apenas 4.715 seguidores a superar el millón en cuestión de horas, gracias a una iniciativa del creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido como “El Scarso”, quien propuso seguir masivamente al futbolista menos conocido de la Copa del Mundo. Payne superó en seguidores a los All Blacks, la emblemática selección de rugby de Nueva Zelanda, y se convirtió en el futbolista más popular del país en redes sociales.

Fecha, hora y dónde ver en vivo los partidos del Mundial del 15 de junio

España vs. Cabo Verde

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 Hora: 11:00 p.m. (hora de Colombia)

11:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia (EE.UU.)

Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia (EE.UU.) Dónde ver: DSPORTS, Paramount+ Caracol TV, RCN y Disney+

Fecha: Lunes 11 de junio de 2026

Lunes 11 de junio de 2026 Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

2:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Lumen Field, Seattle, Washington (EE.UU.)

Lumen Field, Seattle, Washington (EE.UU.) Dónde ver: DSPORTS y Paramount+

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 Hora: 5:00 p.m. (hora de Colombia)

5:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida (EE.UU.)

Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida (EE.UU.) Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Win Sports y Disney+

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

8:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: SoFi Stadium, en Inglewood, California (EE.UU.)

SoFi Stadium, en Inglewood, California (EE.UU.) Dónde ver: DSPORTS y Paramount+

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