Patrice Lumumba: la historia del hincha más famoso del RD Congo, rival de Colombia

El hincha del Congo que personifica a Patrice Lumumba se convirtió en un símbolo de esa selección. Foto: Captura de pantalla

Mirada al frente, ceño fruncido, posición erguida y brazo derecho levantado con la palma hacia el cielo. Su traje de sastre varía, pero siempre tiene los colores de su país, que son los mismos que los nuestros: amarillo, azul y rojo. No es una estatua, aunque emula a una y a una figura política de la República Democrática del Congo. Su nombre es Michel Kuka Mboladinga y es, quizá, el hincha del fútbol más famoso por estos días de la Copa del Mundo por el homenaje que le hace a Patrice Lumumba.

Aunque lleva más tiempo, desde la Copa Africana de...