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Patrice Lumumba: la historia del hincha más famoso del RD Congo, rival de Colombia

Hoy veremos en las gradas al hincha que rinde homenaje a Patrice Lumumba, uno de los líderes políticos del Congo, rival de Colombia esta noche por la Copa del Mundo.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
23 de junio de 2026 - 06:27 p. m.
El hincha del Congo que personifica a Patrice Lumumba se convirtió en un símbolo de esa selección.
El hincha del Congo que personifica a Patrice Lumumba se convirtió en un símbolo de esa selección.
Foto: Captura de pantalla

Mirada al frente, ceño fruncido, posición erguida y brazo derecho levantado con la palma hacia el cielo. Su traje de sastre varía, pero siempre tiene los colores de su país, que son los mismos que los nuestros: amarillo, azul y rojo. No es una estatua, aunque emula a una y a una figura política de la República Democrática del Congo. Su nombre es Michel Kuka Mboladinga y es, quizá, el hincha del fútbol más famoso por estos días de la Copa del Mundo por el homenaje que le hace a Patrice Lumumba.

Aunque lleva más tiempo, desde la Copa Africana de...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

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